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Умеренное тепло: вот прогноз погоды в Петербурге на воскресенье

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 25 июня, город окажется под влиянием северной части циклонической ложбины. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Kseniia Zagrebaeva/shutterstock

«Температура воздуха +22…+24 градуса, по области +20…+25. Ветер восточный 3–8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В понедельник вновь не без дождей и теплее, +23…+25», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 июня, ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем местами кратковременный дождь. Ветер восточных направлений ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +24...+26. Атмосферное давление будет меняться мало.

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