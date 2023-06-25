Умеренное тепло: вот прогноз погоды в Петербурге на воскресенье

«Температура воздуха +22…+24 градуса, по области +20…+25. Ветер восточный 3–8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В понедельник вновь не без дождей и теплее, +23…+25», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 июня, ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем местами кратковременный дождь. Ветер восточных направлений ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +24...+26. Атмосферное давление будет меняться мало.