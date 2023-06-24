«Обстановка в Петербурге спокойная и контролируемая»: Смольный рассказал о ситуации в городе

«Обстановка в городе спокойная и контролируемая. Постоянно нахожусь на связи с руководителями силовых структур города. В городе продолжают действовать меры безопасности в соответствии с Указом Президента России от 19 октября 2022 г. (уровень базовой готовности)», — написал в своем Telegram-канале Александр Беглов.

В пресс-службе «Пулково» заявили, что аэропорт работает в штатном режиме, обслуживая пассажиров и самолёты на прилет и вылет. Изменений в расписании рейсов нет.

Несмотря на то что в нескольких российских регионах отменили массовые мероприятия, в Петербурге сегодня планируют провести праздник выпускников «Алые паруса». «Команды отменять «Алые паруса» не было. Мы совсем недавно вернулись с репетиции, так что все должно пройти по плану», — сказали в пресс-службе Пятого канала.