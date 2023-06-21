КГИОП отказался включать Нарвскую заставу и ЛДМ в список выявленных памятников

Сейчас эти документы проходят антикоррупционную экспертизу.

Комитет не стал признавать памятниками:

Ленинградский Дворец молодежи (ЛДМ) на улице Профессора Попова, 47, литера А;

дом для служащих Невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины» на Октябрьской набережной, 56, литера Б;

здание научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии вооружённых сил РФ (НИЦ РВиА) и административный корпус на Хрустальной улице, 1, литера А.

В список выявленных объектов культурного наследия (ОКН) также не включили западную часть района Нарвской заставы. Речь идет о зданиях 1930-50-х годов постройки, которые находятся между улицами Промышленной, Баррикадной, Новоовсянниковской, Турбинной, Косинова и Гладкова.

Напомним, на Совете по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга решали судьбу шести зданий, в том числе и ЛДМ, и домов на Нарвской заставе. В мае 2023 года эксперты посчитали, что здания не имеют исторической ценности.