18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

КГИОП отказался включать Нарвскую заставу и ЛДМ в список выявленных памятников

Поделиться:

В проектах распоряжения говорится, что три здания и ансамблевая застройка не обладают историко-культурной ценностью.

Пресс-служба КГИОП

Сейчас эти документы проходят антикоррупционную экспертизу.

Комитет не стал признавать памятниками:

  • Ленинградский Дворец молодежи (ЛДМ) на улице Профессора Попова, 47, литера А;
  • дом для служащих Невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины» на Октябрьской набережной, 56, литера Б;
  • здание научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии вооружённых сил РФ (НИЦ РВиА) и административный корпус на Хрустальной улице, 1, литера А.

В список выявленных объектов культурного наследия (ОКН) также не включили западную часть района Нарвской заставы. Речь идет о зданиях 1930-50-х годов постройки, которые находятся между улицами Промышленной, Баррикадной, Новоовсянниковской, Турбинной, Косинова и Гладкова.

Напомним, на Совете по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга решали судьбу шести зданий, в том числе и ЛДМ, и домов на Нарвской заставе. В мае 2023 года эксперты посчитали, что здания не имеют исторической ценности.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: