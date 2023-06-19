Где разрешено купаться в Ленобласти? Приводим список мест

Где можно плавать в Ленобласти:

Волосовский район — озеро Донцо и река Луга;

Кингисеппский район — река Луга в Кингисеппе и Финский залив в деревне Выбье;

Киришский район — озеро Светлое в поселке Будогощь;

Лодейнопольский район — река Свирь в городе Лодейное Поле;

Ломоносовский район — Финский залив в поселке Большая Ижора и рядом с фортом Красная Горка;

Лужский район — озера Омчино и Толони в Луге;

Подпорожский район — река Свирь в деревне Погра;

Приозерский район — река Вуокса в Приозерске, озера Отрадное в поселке Плодовое и Раздолинское в поселке Сосново;

Сланцевский район — река Плюсса в Сланцах;

Тихвинский район — озеро Царицыно в поселке Царицыно;

Тосненский район — озеро Нестеровское в поселке Шапки.

Лабораторные исследования проводили 1 июня 2023 года. Вода на пляжах полностью соответствует требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Другие пляжи в Ленобласти не прошли проверку Роспотребнадзора.