Где разрешено купаться в Ленобласти? Приводим список мест

Роспотребнадзор провел мониторинг качества воды водных объектов возле пляжей и исторически сложившихся местах купания и массового отдыха населения. Проверяли 41 контрольную точку. Самые безопасные пляжи находятся в 11 районах Ленобласти.
Где можно плавать в Ленобласти:
- Волосовский район — озеро Донцо и река Луга;
- Кингисеппский район — река Луга в Кингисеппе и Финский залив в деревне Выбье;
- Киришский район — озеро Светлое в поселке Будогощь;
- Лодейнопольский район — река Свирь в городе Лодейное Поле;
- Ломоносовский район — Финский залив в поселке Большая Ижора и рядом с фортом Красная Горка;
- Лужский район — озера Омчино и Толони в Луге;
- Подпорожский район — река Свирь в деревне Погра;
- Приозерский район — река Вуокса в Приозерске, озера Отрадное в поселке Плодовое и Раздолинское в поселке Сосново;
- Сланцевский район — река Плюсса в Сланцах;
- Тихвинский район — озеро Царицыно в поселке Царицыно;
- Тосненский район — озеро Нестеровское в поселке Шапки.
Лабораторные исследования проводили 1 июня 2023 года. Вода на пляжах полностью соответствует требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Другие пляжи в Ленобласти не прошли проверку Роспотребнадзора.
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