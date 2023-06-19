18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Где разрешено купаться в Ленобласти? Приводим список мест

Поделиться:

Роспотребнадзор провел мониторинг качества воды водных объектов возле пляжей и исторически сложившихся местах купания и массового отдыха населения. Проверяли 41 контрольную точку. Самые безопасные пляжи находятся в 11 районах Ленобласти.

Shutterstock.com

Где можно плавать в Ленобласти:

  • Волосовский район — озеро Донцо и река Луга;
  • Кингисеппский район — река Луга в Кингисеппе и Финский залив в деревне Выбье;
  • Киришский район — озеро Светлое в поселке Будогощь;
  • Лодейнопольский район — река Свирь в городе Лодейное Поле;
  • Ломоносовский район — Финский залив в поселке Большая Ижора и рядом с фортом Красная Горка;
  • Лужский район — озера Омчино и Толони в Луге;
  • Подпорожский район — река Свирь в деревне Погра;
  • Приозерский район — река Вуокса в Приозерске, озера Отрадное в поселке Плодовое и Раздолинское в поселке Сосново;
  • Сланцевский район — река Плюсса в Сланцах;
  • Тихвинский район — озеро Царицыно в поселке Царицыно;
  • Тосненский район — озеро Нестеровское в поселке Шапки.

Лабораторные исследования проводили 1 июня 2023 года. Вода на пляжах полностью соответствует требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Другие пляжи в Ленобласти не прошли проверку Роспотребнадзора.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: