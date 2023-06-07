Центр Петербурга частично перекроют из-за ПМЭФ. Вот список ограничений движения транспорта

Первые ограничения введут уже завтра, 8 июня: они коснутся тех, кто планирует перелеты. С 08:00 четверга до 23:59 17 июня будет запрещена остановка транспорта на улицах Пилотов, Внуковской, Стартовой и Домодедовской неподалеку от аэропорта «Пулково». Рассказываем обо всех изменениях.
В период с 08:00 12 июня до 23:59 17 июня будет сужена проезжая часть на дороге в аэропорт. Также сужается проезжая часть в период с 00:00 13 июня до 23:59 17 июня на:
- Исаакиевской площади — вдоль дома №1 по Вознесенскому проспекту
- переулке Антоненко — вдоль дома №2;
- четной стороне набережной реки Мойки — вдоль дома №2 по переулку Антоненко;
- четной стороне набережной реки Мойки — от дома №24 до Певческого моста;
- Михайловской улице — вдоль дома №1/7;
- Вознесенском проспекте — от Большой Морской улицы до Малой Морской;
- Вознесенском проспекте — вдоль дома №6;
- Владимирском проспекте — от Стремянной улицы до дома №2/49 по Владимирскому проспекту;
- Малой Морской улице — вдоль дома №7-9 по Невскому прроспекту;
- 6-й Советской улице — вдоль дома №12 по 6-й Советской улице;
- нечетной стороне набережной реки Мойки — от дома №97 до дома №99;
- улице Чайковского — от дома №15 по улице Чайковского до дома №5/19 по Литейному проспекту;
- улице Марата — вдоль дома №11;
- Почтамтской улице — вдоль дома №4;
- проспекту Римского-Корсакова — вдоль дома №5-7;
- Гончарной улице — вдоль дома №4;
- Малой Морской улице — вдоль дома № 14;
- Галерной улице — вдоль дома № 15;
- Стремянной улице — вдоль дома №8;
- Театральной площади;
- улице Декабристов — от Минского переулка до набережной Крюкова канала;
- площади Островского — вдоль Екатерининского сквера.
С 08:00 09 июня до 23:59 17 июня прекращается движение транспорта по Стартовой улице — от Быковской до Внуковской улице.
С 00:00 12 июня до 23:59 17 июня вводится запрет остановки транспорта еще на 20 улицах:
- на Исаакиевской площади — вдоль дома №1;
- в переулке Антоненко — вдоль дома №2;
- на четной стороне набережной реки Мойки — вдоль дома №2 по переулку Антоненко;
- на четной стороне набережной Мойки — от дома №24 до Певческого моста;
- на Михайловской улице — вдоль дома №1/7;
- на Вознесенском проспекте — от Большой Морской улицы до Малой Морской;
- на Вознесенском проспекте — вдоль дома №6;
- на Владимирском проспекте — от Стремянной улицы до дома №2/49 по Владимирскому проспекту;
- на Малой Морской улице — вдоль дома №7-9 по Невскому проспекту;
- на 6-й Советской улице — вдоль дома №12;
- на нечетной стороне набережной Мойки — от дома №97 до дома №99;
- на улице Чайковского — вдоль дома №17;
- на улице Марата — вдоль дома №11;
- на Почтамтской улице — вдоль дома №4;
- на проспекте Римского-Корсакова — вдоль дома №5-7;
- на Гончарной улице — вдоль дома №4;
- на Малой Морской улице — вдоль дома №14;
- на Галерной улице — вдоль дома №15;
- на Театральной площади;
- на площади Островского — вдоль Екатерининского сквера.
Кроме того, в период с 08:00 12 июня до 23:59 17 июня будет прекращено движение транспорта на Домодедовской улице — от улицы Пилотов до Внуковской улицы, а также от дома №2 по Внуковской улице до Домодедовской.
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