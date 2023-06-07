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Центр Петербурга частично перекроют из-за ПМЭФ. Вот список ограничений движения транспорта

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Первые ограничения введут уже завтра, 8 июня: они коснутся тех, кто планирует перелеты. С 08:00 четверга до 23:59 17 июня будет запрещена остановка транспорта на улицах Пилотов, Внуковской, Стартовой и Домодедовской неподалеку от аэропорта «Пулково». Рассказываем обо всех изменениях.

Shutterstock.com

В период с 08:00 12 июня до 23:59 17 июня будет сужена проезжая часть на дороге в аэропорт. Также сужается проезжая часть в период с 00:00 13 июня до 23:59 17 июня на:

  • Исаакиевской площади — вдоль дома №1 по Вознесенскому проспекту
  • переулке Антоненко — вдоль дома №2;
  • четной стороне набережной реки Мойки — вдоль дома №2 по переулку Антоненко;
  • четной стороне набережной реки Мойки — от дома №24 до Певческого моста;
  • Михайловской улице — вдоль дома №1/7;
  • Вознесенском проспекте — от Большой Морской улицы до Малой Морской;
  • Вознесенском проспекте — вдоль дома №6;
  • Владимирском проспекте — от Стремянной улицы до дома №2/49 по Владимирскому проспекту;
  • Малой Морской улице — вдоль дома №7-9 по Невскому прроспекту;
  • 6-й Советской улице — вдоль дома №12 по 6-й Советской улице;
  • нечетной стороне набережной реки Мойки — от дома №97 до дома №99;
  • улице Чайковского — от дома №15 по улице Чайковского до дома №5/19 по Литейному проспекту;
  • улице Марата — вдоль дома №11;
  • Почтамтской улице — вдоль дома №4;
  • проспекту Римского-Корсакова — вдоль дома №5-7;
  • Гончарной улице — вдоль дома №4;
  • Малой Морской улице — вдоль дома № 14;
  • Галерной улице — вдоль дома № 15;
  • Стремянной улице — вдоль дома №8;
  • Театральной площади;
  • улице Декабристов — от Минского переулка до набережной Крюкова канала;
  • площади Островского — вдоль Екатерининского сквера.

С 08:00 09 июня до 23:59 17 июня прекращается движение транспорта по Стартовой улице — от Быковской до Внуковской улице.

С 00:00 12 июня до 23:59 17 июня вводится запрет остановки транспорта еще на 20 улицах:

  • на Исаакиевской площади — вдоль дома №1;
  • в переулке Антоненко — вдоль дома №2;
  • на четной стороне набережной реки Мойки — вдоль дома №2 по переулку Антоненко;
  • на четной стороне набережной Мойки — от дома №24 до Певческого моста;
  • на Михайловской улице — вдоль дома №1/7;
  • на Вознесенском проспекте — от Большой Морской улицы до Малой Морской;
  • на Вознесенском проспекте — вдоль дома №6;
  • на Владимирском проспекте — от Стремянной улицы до дома №2/49 по Владимирскому проспекту;
  • на Малой Морской улице — вдоль дома №7-9 по Невскому проспекту;
  • на 6-й Советской улице — вдоль дома №12;
  • на нечетной стороне набережной Мойки — от дома №97 до дома №99;
  • на улице Чайковского — вдоль дома №17;
  • на улице Марата — вдоль дома №11;
  • на Почтамтской улице — вдоль дома №4;
  • на проспекте Римского-Корсакова — вдоль дома №5-7;
  • на Гончарной улице — вдоль дома №4;
  • на Малой Морской улице — вдоль дома №14;
  • на Галерной улице — вдоль дома №15;
  • на Театральной площади;
  • на площади Островского — вдоль Екатерининского сквера.

Кроме того, в период с 08:00 12 июня до 23:59 17 июня будет прекращено движение транспорта на Домодедовской улице — от улицы Пилотов до Внуковской улицы, а также от дома №2 по Внуковской улице до Домодедовской.

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