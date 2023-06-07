Центр Петербурга частично перекроют из-за ПМЭФ. Вот список ограничений движения транспорта

В период с 08:00 12 июня до 23:59 17 июня будет сужена проезжая часть на дороге в аэропорт. Также сужается проезжая часть в период с 00:00 13 июня до 23:59 17 июня на:

Исаакиевской площади — вдоль дома №1 по Вознесенскому проспекту

переулке Антоненко — вдоль дома №2;

четной стороне набережной реки Мойки — вдоль дома №2 по переулку Антоненко;

четной стороне набережной реки Мойки — от дома №24 до Певческого моста;

Михайловской улице — вдоль дома №1/7;

Вознесенском проспекте — от Большой Морской улицы до Малой Морской;

Вознесенском проспекте — вдоль дома №6;

Владимирском проспекте — от Стремянной улицы до дома №2/49 по Владимирскому проспекту;

Малой Морской улице — вдоль дома №7-9 по Невскому прроспекту;

6-й Советской улице — вдоль дома №12 по 6-й Советской улице;

нечетной стороне набережной реки Мойки — от дома №97 до дома №99;

улице Чайковского — от дома №15 по улице Чайковского до дома №5/19 по Литейному проспекту;

улице Марата — вдоль дома №11;

Почтамтской улице — вдоль дома №4;

проспекту Римского-Корсакова — вдоль дома №5-7;

Гончарной улице — вдоль дома №4;

Малой Морской улице — вдоль дома № 14;

Галерной улице — вдоль дома № 15;

Стремянной улице — вдоль дома №8;

Театральной площади;

улице Декабристов — от Минского переулка до набережной Крюкова канала;

площади Островского — вдоль Екатерининского сквера.

С 08:00 09 июня до 23:59 17 июня прекращается движение транспорта по Стартовой улице — от Быковской до Внуковской улице.

С 00:00 12 июня до 23:59 17 июня вводится запрет остановки транспорта еще на 20 улицах:

на Исаакиевской площади — вдоль дома №1;

в переулке Антоненко — вдоль дома №2;

на четной стороне набережной реки Мойки — вдоль дома №2 по переулку Антоненко;

на четной стороне набережной Мойки — от дома №24 до Певческого моста;

на Михайловской улице — вдоль дома №1/7;

на Вознесенском проспекте — от Большой Морской улицы до Малой Морской;

на Вознесенском проспекте — вдоль дома №6;

на Владимирском проспекте — от Стремянной улицы до дома №2/49 по Владимирскому проспекту;

на Малой Морской улице — вдоль дома №7-9 по Невскому проспекту;

на 6-й Советской улице — вдоль дома №12;

на нечетной стороне набережной Мойки — от дома №97 до дома №99;

на улице Чайковского — вдоль дома №17;

на улице Марата — вдоль дома №11;

на Почтамтской улице — вдоль дома №4;

на проспекте Римского-Корсакова — вдоль дома №5-7;

на Гончарной улице — вдоль дома №4;

на Малой Морской улице — вдоль дома №14;

на Галерной улице — вдоль дома №15;

на Театральной площади;

на площади Островского — вдоль Екатерининского сквера.

Кроме того, в период с 08:00 12 июня до 23:59 17 июня будет прекращено движение транспорта на Домодедовской улице — от улицы Пилотов до Внуковской улицы, а также от дома №2 по Внуковской улице до Домодедовской.