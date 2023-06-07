«Никольские ряды» открывают обновленный двор и устраивают 3-дневный фестиваль. Вот его программа

10 июня, в первый день фестиваля, приуроченного к открытию пространства, во дворе «Никольских рядов» можно будет заняться утренней йогой и стретчингом, принять участие в шахматных турнирах и настольных играх, а также воспользоваться бук-кроссингом. Весь день можно играть в пинг-понг, отдыхать в чилл-зонах, слушать музыку, пробовать еду и напитки резидентов двора.

Для детей здесь проведут мини-спектакль в интерактивном формате и шоу мыльных пузырей, а также мастер-классы от «Союзмультфильма». Под руководством профессиональных мультипликаторов они создадут своих первых героев и сделают их подвижными с помощью техники перекладной анимации, вскоре получат свой готовый мультфильм, где их имена будут указаны в числе создателей.

Вечером во дворе «Никольских рядом» пройдет танцевально-театральная программа. В числе событий — перфоманс от театрально-пластического «Театра Земли» и присоединиться к мастер-классу от клуба джазовых танцев Summertime Swing.

На следующий день, 11 июня, во дворе «Никольских рядом» пройдет большой танцевальный фестиваль. Откроет программу баттл от учеников школы-студии Аллы Духовой Todes. Продолжит марафон опен-эйр в стиле рок-н-ролл от Jiving Cats — все желающие смогут не только присоединится к свингующим профессиональным танцорам, но и научатся танцевать один из самых известных танцев мирового кинематографа. Вечерняя программа откроется концертом группы «Штрудель», вход на концерт свободный.

В третий и заключительный день фестиваля здесь пройдет утреннее занятие по йоге, тренировка от Softly.fit, открытый турнир по мини-гольфу, мастер-класс по аргентинскому танго, спектакль «Эрмиты» от J&M school и вечерний диджей-сет от Ильи Настова.