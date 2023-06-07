«Никольские ряды» открывают обновленный двор и устраивают 3-дневный фестиваль. Вот его программа

На обновлением пространства работало архитектурное бюро ludi_architects, имеющее опыт в области организации общественных пространств и культурных объектов. Компания принимала участие в реализации проектов «Новая Голландия: культурная урбанизация», «Севкабель Порт», Cruise by Kuznyahouse и других.
Как рассказали «Собака.ru» в команде «Никольских рядов», в новом сезоне пространство полностью обновило архитектуру и концепцию. Стилистическое решение двора теперь выполнено в урбанистическом стиле с использованием мягких и гармоничных цветовых решений. Во дворе появились новые зоны отдыха разного формата, большая сценическая зона для проведения концертов и событий, а сразу за гольф-полем расположен крытый арочный шатер, чтобы мероприятия не зависели от погоды.
Акцент в этом году сделан на озеленении: во дворе «Никольских рядов» появились новые деревья, кустарники и различные многолетние растения, березы нескольких сортов, сирень, клены и рябина.
10 июня, в первый день фестиваля, приуроченного к открытию пространства, во дворе «Никольских рядов» можно будет заняться утренней йогой и стретчингом, принять участие в шахматных турнирах и настольных играх, а также воспользоваться бук-кроссингом. Весь день можно играть в пинг-понг, отдыхать в чилл-зонах, слушать музыку, пробовать еду и напитки резидентов двора.
Для детей здесь проведут мини-спектакль в интерактивном формате и шоу мыльных пузырей, а также мастер-классы от «Союзмультфильма». Под руководством профессиональных мультипликаторов они создадут своих первых героев и сделают их подвижными с помощью техники перекладной анимации, вскоре получат свой готовый мультфильм, где их имена будут указаны в числе создателей.
Вечером во дворе «Никольских рядом» пройдет танцевально-театральная программа. В числе событий — перфоманс от театрально-пластического «Театра Земли» и присоединиться к мастер-классу от клуба джазовых танцев Summertime Swing.
На следующий день, 11 июня, во дворе «Никольских рядом» пройдет большой танцевальный фестиваль. Откроет программу баттл от учеников школы-студии Аллы Духовой Todes. Продолжит марафон опен-эйр в стиле рок-н-ролл от Jiving Cats — все желающие смогут не только присоединится к свингующим профессиональным танцорам, но и научатся танцевать один из самых известных танцев мирового кинематографа. Вечерняя программа откроется концертом группы «Штрудель», вход на концерт свободный.
В третий и заключительный день фестиваля здесь пройдет утреннее занятие по йоге, тренировка от Softly.fit, открытый турнир по мини-гольфу, мастер-класс по аргентинскому танго, спектакль «Эрмиты» от J&M school и вечерний диджей-сет от Ильи Настова.
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