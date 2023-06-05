Где купаться в Ленинградской области этим летом? Вот список разрешенных водоемов

Мониторинг водных объектов провели специалисты Роспотребнадзора. Сдаем явки-пароли!
По состоянию на 1 июня и согласно результатам лабораторных исследований, безопасными для купания являются водоемы в 12-и районах Ленинградской области:
- Волосовский район — озеро Донцо (деревня Донцо), река Луга (деревня Большой Сабск);
- Кингисеппский район — река Луга (Кингисепп), Финский залив (деревня Выбье);
- Киришский район — озеро Светлое (поселок Будогощь);
- Лодейнопольский район — река Свирь ( Лодейное Поле);
- Ломоносовский район — Финский залив (Большая Ижора, форт Красная Горка);
- Лужский район — озера Омчино и Толони (Луга);
- Подпорожский район — река Свирь (деревня Погра);
- Приозерский район — рекаи Вуокса (Приозерск), озеро Отрадное (поселок Плодовое), Раздолинское (поселок Сосново);
- Сланцевский район — река Плюсса (Сланцы);
- Тихвинский район — озеро Царицыно (поселок Царицыно);
- Тосненский — озеро Нестеровское (поселок Шапки).
Опасно купаться в следующих местах:
- Гатчинский район — озеро Филькино (Гатчина), река Оредеж (поселки Вырица и Сиверский), река Кобринка (поселок Кобринское);
- Киришский район — река Волхов (Кириши, поселок Пчева);
- Тосненский — река Тосна (Тосно);
- Всеволожский район — озеро Ждановское (Всеволожск), озеро Колтушское (деревня Колтуши), озеро Курголовское (Токсово), озеро Коркинское (поселок Воейково);
- Кировский район — река Нева (Кировск, Отрадное);
- Ломоносовский район — река Шингарка (деревня Низино),
- Тосненский — озеро Долгое (деревня Надино), карьер (поселок Шапки);
- Бокситогорский район — озеро Павловское (Бокситогорск);
- Волховский район — река Волхов (Волхов), река Сясь (Сясьстрой);
- Всеволожский район — озеро Медное (МО «Юкковское сельское поселение»), озеро Лемболовское (станция Лемболово);
- Выборгский район — Выборгский залив (Выборг, мыс Смоляной), река Рощинка (поселок Рощино);
- Кингисеппский район — река Луга (Кингисепп);
- Тихвинский район — река Тихвинка (Тихвин, 1 микрорайон).
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