Где купаться в Ленинградской области этим летом? Вот список разрешенных водоемов

По состоянию на 1 июня и согласно результатам лабораторных исследований, безопасными для купания являются водоемы в 12-и районах Ленинградской области:

Волосовский район — озеро Донцо (деревня Донцо), река Луга (деревня Большой Сабск);

Кингисеппский район — река Луга (Кингисепп), Финский залив (деревня Выбье);

Киришский район — озеро Светлое (поселок Будогощь);

Лодейнопольский район — река Свирь ( Лодейное Поле);

Ломоносовский район — Финский залив (Большая Ижора, форт Красная Горка);

Лужский район — озера Омчино и Толони (Луга);

Подпорожский район — река Свирь (деревня Погра);

Приозерский район — рекаи Вуокса (Приозерск), озеро Отрадное (поселок Плодовое), Раздолинское (поселок Сосново);

Сланцевский район — река Плюсса (Сланцы);

Тихвинский район — озеро Царицыно (поселок Царицыно);

Тосненский — озеро Нестеровское (поселок Шапки).

Опасно купаться в следующих местах: