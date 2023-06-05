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Где купаться в Ленинградской области этим летом? Вот список разрешенных водоемов

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По состоянию на 1 июня и согласно результатам лабораторных исследований, безопасными для купания являются водоемы в 12-и районах Ленинградской области:

  • Волосовский район — озеро Донцо (деревня Донцо), река Луга (деревня Большой Сабск);
  • Кингисеппский район — река Луга (Кингисепп), Финский залив (деревня Выбье);
  • Киришский район — озеро Светлое (поселок Будогощь);
  • Лодейнопольский район — река Свирь ( Лодейное Поле);
  • Ломоносовский район — Финский залив (Большая Ижора, форт Красная Горка);
  • Лужский район — озера Омчино и Толони (Луга);
  • Подпорожский район — река Свирь (деревня Погра);
  • Приозерский район — рекаи Вуокса (Приозерск), озеро Отрадное (поселок Плодовое), Раздолинское (поселок Сосново);
  • Сланцевский район — река Плюсса (Сланцы);
  • Тихвинский район — озеро Царицыно (поселок Царицыно);
  • Тосненский — озеро Нестеровское (поселок Шапки).

Опасно купаться в следующих местах:

  • Гатчинский район — озеро Филькино (Гатчина), река Оредеж (поселки Вырица и Сиверский), река Кобринка (поселок Кобринское);
  • Киришский район — река Волхов (Кириши, поселок Пчева);
  • Тосненский — река Тосна (Тосно);
  • Всеволожский район — озеро Ждановское (Всеволожск), озеро Колтушское (деревня Колтуши), озеро Курголовское (Токсово), озеро Коркинское (поселок Воейково);
  • Кировский район — река Нева (Кировск, Отрадное);
  • Ломоносовский район — река Шингарка (деревня Низино),
  • Тосненский — озеро Долгое (деревня Надино), карьер (поселок Шапки);
  • Бокситогорский район — озеро Павловское (Бокситогорск);
  • Волховский район — река Волхов (Волхов), река Сясь (Сясьстрой);
  • Всеволожский район — озеро Медное (МО «Юкковское сельское поселение»), озеро Лемболовское (станция Лемболово);
  • Выборгский район — Выборгский залив (Выборг, мыс Смоляной), река Рощинка (поселок Рощино);
  • Кингисеппский район — река Луга (Кингисепп);
  • Тихвинский район — река Тихвинка (Тихвин, 1 микрорайон).
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