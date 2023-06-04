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Петербург ждет новая порция дождевых облаков: вот прогноз синоптиков на воскресенье

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 4 июня, по периферии циклона, замедлившего свой ход над северо-востоком России, на территорию Ленинградской области придет новая порция дождевых облаков. В такой ситуации в регионе ожидается облачная, во второй половине дня с прояснениями, погода, пройдут кратковременные дожди.

Duet PandG / Shutterstock.com

«Температура воздуха +12…+14 градусов, по области +10…+15. Ветер западный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В понедельник вероятность дождей невелика, а температура достигнет +15…+17», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 июня, облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, местами до +3, днем +15...+17. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

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