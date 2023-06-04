Петербург ждет новая порция дождевых облаков: вот прогноз синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха +12…+14 градусов, по области +10…+15. Ветер западный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В понедельник вероятность дождей невелика, а температура достигнет +15…+17», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 июня, облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, местами до +3, днем +15...+17. Атмосферное давление будет слабо повышаться.