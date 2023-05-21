Сад Хаяо Миядзаки открылся на новом месте

В обновленном общественном пространстве посетители увидят знакомых героев на деревьях и стенах домов, Здесь японских персонажей можно заметить даже на цветочных горшках. «В целом мы сделали все, что хотели: очистили территорию от мусора, населили сад многочисленными персонажами из произведений Хаяо Миядзаки, украсили территорию цветами, однако столкнулись с непредвиденными трудностями. В частности, голуби выклевали весь наш свежевыращенный газон. Мы уже не знаем, как с ними бороться. Планируем снова посадить газон и накрыть его чем-нибудь», – рассказал режиссер театра «Небесные бродяги» Илья Лошаков.

Сейчас состоялось лишь техническое открытие сада. Там еще продолжаются некоторые работы. Авторы дополняют пространство новыми работами. «На следующей неделе мы планируем провести пару мастер-классов в стиле Хаяо Миядзаки, однако пока не решили точно, когда», — сказал Лошаков.

Напомним, что с прошлого места сад переехал после пожара в здании №8-10 на Биржевой линии, где труппа арендовала помещение. Уличный театр потерял декорации, костюмы для семи спектаклей и технику.