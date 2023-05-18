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Градозащитники просят признать памятниками четыре исторических здания, которые собираются снести

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Активисты направили открытое письмо в адрес совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга. Они выступают за защиту от сноса, в том числе, дома для служащих Невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины» на Октябрьской набережной.

Яндекс. Панорамы

Открытое письмо приурочено к заседанию совета 18 мая, на котором обсудят судьбу шести объектов, которые могут получить статус выявленных объектов культурного наследия. Градозащитники просят обратить особое внимание на четыре из них:

  • комплекс зданий хозяйственной станции Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги на Обводном канале постройки до 1903 года;
  • дом для служащих Невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины» на Октябрьской набережной, построенный в 1880-1889 годах (сама фабрика является объектом культурного наследия регионального значения);
  • здание научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии ВС РФ 1954 года постройки и административный корпус 1941 года постройки на Хрустальной улице;
  • санаторий «Сестрорецкий курорт», а именно: лечебный корпус постройки 1898-1900 годов, парк и входную арку постройки 1957 года.

«По нашему мнению, эти объекты безусловно обладают всеми признаками объектов культурного наследия и заслуживают этого статуса. Более того, к сожалению, на данный момент они не имеют других охранных статусов, и в случае вашего отказа будут неминуемо снесены», — сказано в обращении.

Также на заседании рассмотрят заявки на признание памятниками здания Ленинградского дворца молодежи и ансамбля Нарвской заставы.

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