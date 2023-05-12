Станцию метро «Пионерская» на два месяца полностью закроют для пассажиров. И вот когда

Станция петербургского метрополитена «Пионерская» будет полностью закрыта на вход и выход пассажиров в период с 24 июня по 22 августа 2023 года. Для транспортного обслуживания предпримут следующие меры:

Введут 3 новых автобусных маршрута: № 76 «БКЗ «Октябрьский» — Арцеуловская аллея», № 237М «Ст. метро «Черная речка» — Новоколомяжский проспект» и № 267М «Ст. метро «Черная речка» — ЖК «Новоорловский».

Усилят движение автобусного маршрута № 235 «Ст. метро «Старая деревня» — Земской пер.» и продлят его трассу до станции метро «Удельная».

Усилят трамвайный маршрут № 18 «Улица Шаврова — ст. метро «Старая Деревня» и два автобусных маршрута: № 227 «Крестовский остров — Арцеуловская аллея» и № 219 «Ст. метро «Удельная» — ЖК «Новоорловский».

Введут запрет остановки и стоянки транспортных средств на Коломяжском проспекте на участке от Парашютной улицы до станции «Черная речка» для бесперебойного движения общественного транспорта между «Пионерской» и «Черной речкой».

В общей сложности транспортное обслуживание пассажиров на период ремонта «Пионерской» обеспечат 28 маршрутов наземного транспорта:

22 автобусных: №№ 76, 9, 93, 127, 171, 172, 184, 79, 122, 135, 170, 202, 219, 227, 235, 237, 237М, 267, 267М, 279, 293, 294;

3 трамвайных: №№ 18, 47, 55;

3 троллейбусных: №№ 25, 40, 50.

Для перевозки пассажиров будет задействовано почти 400 транспортных средств по будним дням и порядка 330 — по выходным.

Напомним, как объяснял необходимость закрытия председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев, в ходе проведенного ранее капремонта «Пионерской» выявились дополнительные работы, которые следует выполнить. «К сожалению, их не провести без полного закрытия станции. Но это закрытие будет кратковременным. Сейчас выбираем время с наиболее малым пассажиропотоком. Это летний период, когда многие в отпусках. Станция будет закрыта около двух месяцев, до сентября все закончим», — отмечал он.