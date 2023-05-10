В аэропорту «Пулково» запускается «Авиалекторий». О чем расскажут петербуржцам?

Как рассказали «Собака.ru» в аэропорту «Пулково», первая встреча в рамках цикла «Авиалектория», которая пройдет 17 мая, посвящена «Двум капитанам» Вениамина Каверина — приключенческому роману, написанному в 1938-1944-х годах. На интерактивной лекции посетителей ждет рассказ о летчиках, которые вдохновляли писателя, а также путешествие по ленинградским адресам, связанным с развитием гражданской авиации.

Аэропорт «Пулково» О романе Вениамина Каверина «Два капитана»: Популярность романа Вениамина Каверина «Два капитана» была столь велика, что в 1941 году по радио прозвучало обращение к комсомольцам Ленинграда и Балтики, написанное от лица Сани Григорьева — главного персонажа этой книги. Любимец читателей Саня Григорьев наделен автором самой героической и романтической профессией предвоенных лет. Он — полярный летчик. Секрет удивительной достоверности и жизненности романа «Два капитана» заключается в том, что сюжеты и подробности жизни летчиков не были выдуманы Кавериным, писатель пользовался воспоминаниями и трудами самых настоящих реальных героев.

Следующая лекция пройдет неделю спустя, 27 мая, и будет посвящена агитэскадрильи имени Максима Горького — она была организована в октябре 1932 года по инициативе журнала «Огонек» в честь 40-летнего юбилея писателя. Также в рамках «Авиалектория» планируются встречи с известными летчиками-испытателями, кинопоказы документальных съемок из закрытых архивов и другие события.

Выставка к 100-летию гражданской авиации России, в рамках которой запущен «Авиалекторий», открылась в здании бывшего терминала «Прибытие» Пулково-2 в феврале 2023 года. В экспозиции — 180 оригинальных экспонатов, среди которых настоящие детали самолетов, костюмы пилотов, технические модели, мультимедийные биографии героев авиации, разместились на площади более 2 тысяч квадратных метров.