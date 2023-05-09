Тепло и солнце: рассказываем какой будет погода в Петербурге во вторник

«Температура воздуха +14…+16 градусов, по области +12…+17. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 769 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В среду без осадков, днем до +15…+17», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 мая, без осадков. Ветер юго-западный, западный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, в окрестностях местами до +2, днем +15...+17, в прибрежных районах местами до +12. Атмосферное давление будет слабо понижаться.