Роспотребнадзор опечатал двери МДТ

Согласно надписи на бумаге, театр опечатали 5 мая в 23:00. Здание запретили эксплуатировать. Сейчас все постановки до 12 мая отменены.
«Вчера поздно вечером Роспотребнадзор опечатал здание, по какой причине не знаем. Не разрешено эксплуатировать здание, предположительно, до 12 мая, спектакли отменяются, билеты будут возвращены», — говорится в сообщении пресс-службы МДТ. 78.ru сообщает, что здание было опечатано по требованию прокуратуры.
В ведомстве заявили, что ограничения связаны с нарушениями закона в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. «По результатам контрольно-надзорных мероприятий сотрудниками Управления выявлены многочисленные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — уточнили в Роспотребнадзоре. Согласно протоколу, театр не сможет работать с 5 мая, до решения суда.
Ранее в театре перенесли два спектакля с участием Данилы Козловского. В МДТ заявили, что вынуждены были это сделать и выразили надежду, что показы состоятся.
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