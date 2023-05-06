Роспотребнадзор опечатал двери МДТ

«Вчера поздно вечером Роспотребнадзор опечатал здание, по какой причине не знаем. Не разрешено эксплуатировать здание, предположительно, до 12 мая, спектакли отменяются, билеты будут возвращены», — говорится в сообщении пресс-службы МДТ. 78.ru сообщает, что здание было опечатано по требованию прокуратуры.

В ведомстве заявили, что ограничения связаны с нарушениями закона в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. «По результатам контрольно-надзорных мероприятий сотрудниками Управления выявлены многочисленные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — уточнили в Роспотребнадзоре. Согласно протоколу, театр не сможет работать с 5 мая, до решения суда.

Ранее в театре перенесли два спектакля с участием Данилы Козловского. В МДТ заявили, что вынуждены были это сделать и выразили надежду, что показы состоятся.