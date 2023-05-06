18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Роспотребнадзор опечатал двери МДТ

Поделиться:

Согласно надписи на бумаге, театр опечатали 5 мая в 23:00. Здание запретили эксплуатировать. Сейчас все постановки до 12 мая отменены.

dimbar76/shutterstock

«Вчера поздно вечером Роспотребнадзор опечатал здание, по какой причине не знаем. Не разрешено эксплуатировать здание, предположительно, до 12 мая, спектакли отменяются, билеты будут возвращены», — говорится в сообщении пресс-службы МДТ. 78.ru сообщает, что здание было опечатано по требованию прокуратуры.

В ведомстве заявили, что ограничения связаны с нарушениями закона в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. «По результатам контрольно-надзорных мероприятий сотрудниками Управления выявлены многочисленные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — уточнили в Роспотребнадзоре. Согласно протоколу, театр не сможет работать с 5 мая, до решения суда.

Ранее в театре перенесли два спектакля с участием Данилы Козловского. В МДТ заявили, что вынуждены были это сделать и выразили надежду, что показы состоятся.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: