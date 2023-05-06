18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Холодные выходные: синоптики рассказали о погоде в Петербурге на ближайшие дни

Поделиться:

По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 6 мая, метеорологические условия в регионе будут формироваться в противоборстве циклона с востока и антициклона с запада. В такой ситуации в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ula Ulachka/shutterstock

«Температура воздуха +6…+8 градусов, по области +4…+9. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 772 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье без существенных осадков, днем +9…+11», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 мая, без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +9...+11. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: