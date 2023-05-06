Холодные выходные: синоптики рассказали о погоде в Петербурге на ближайшие дни

«Температура воздуха +6…+8 градусов, по области +4…+9. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 772 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье без существенных осадков, днем +9…+11», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 мая, без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +9...+11. Атмосферное давление будет слабо повышаться.