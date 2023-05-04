Домашние тропики: 3 растения, которые выживут даже в ванной

Монстера деликатесная

Пожалуй, одна из самых популярных в комнатном цветоводстве лиан родом с американского континента. Названием она обязана двум вещам: резным листовым пластинам и воздушным корням. Добавьте сюда огромный размер самого растения (до 12 метров) — у этого милого монстрика просто не было шансов на другое имя.

Листья молодой монстеры нежные и похожи на сердечки. Со временем листовая пластина становится больше и толще, на ней появляются характерные отверстия и прорези. Особой любовью среди цветоводов пользуются вариегатные формы. Но имейте в виду, что растения с белым колером намного дороже и куда более прихотливы.

В естественных условиях монстера цветет каждый год. Добиться подобных результатов в обычной квартире сложно, но можно — дома цветок может появиться после серьезного стресса. Цветок монстеры напоминает кукурузный початок с клубнично-ананасовым ароматом ее плоды съедобны, а вот другие части — точнее, содержащийся в них сок — могут вызвать серьезное раздражение кожи. Так что любопытных детей и животных к ней лучше не подпускать.

Свет. Чтобы листья монстеры эффектно «резались», необходимо много яркого, но обязательно рассеянного света Комфортнее всего растению будет на западных или восточных окнах. При дефиците освещения листочки начинают мельчать и блекнуть, воздушные корни становятся тонкими, а побеги — вытянутыми. Однако я отношу монстеру к теневыносливым растениям, поскольку взрослая монстера может отлично себя чувствовать и сохранять декоративность и в глубине комнаты.

Полив и влажность. В период активной вегетации уроженка тропиков нуждается в обильном поливе, едва грунт подсохнет (примерно два раза в неделю). С начала осени и до весны промежутки между поливами увеличивают — позвольте грунту просыхать хотя бы до середины горшка. Но имейте в виду, что монстера не любит ни засуху, ни перелив. Обилие воды может вызвать гниение корней, которое проявится темными пятнами на листьях. Почаще балуйте монстру «тропическим дождем» из пульверизатора и протирайте листья влажной мягкой тканью. Вода для монстеры должна быть комнатной температуры и хорошо отстоянной или — еще лучше — дистиллированной. От сухого воздуха листья становятся «бумажными» и приобретают коричневый оттенок.