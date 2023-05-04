Домашние тропики: 3 растения, которые выживут даже в ванной

Как создать настоящий оазис в квартире? Специально для «Собака.ru» биолог, садовод и блогер Екатерина Кузнецова из своей новой книги «Растущие в темноте. Комнатные растения для укромных уголков вашего дома» выбрала три неприхотливых вида, которыми можно украсить ванную комнату и рассказала, как сделать так, чтобы они не завяли.
Монстера деликатесная
Пожалуй, одна из самых популярных в комнатном цветоводстве лиан родом с американского континента. Названием она обязана двум вещам: резным листовым пластинам и воздушным корням. Добавьте сюда огромный размер самого растения (до 12 метров) — у этого милого монстрика просто не было шансов на другое имя.
Листья молодой монстеры нежные и похожи на сердечки. Со временем листовая пластина становится больше и толще, на ней появляются характерные отверстия и прорези. Особой любовью среди цветоводов пользуются вариегатные формы. Но имейте в виду, что растения с белым колером намного дороже и куда более прихотливы.
В естественных условиях монстера цветет каждый год. Добиться подобных результатов в обычной квартире сложно, но можно — дома цветок может появиться после серьезного стресса. Цветок монстеры напоминает кукурузный початок с клубнично-ананасовым ароматом ее плоды съедобны, а вот другие части — точнее, содержащийся в них сок — могут вызвать серьезное раздражение кожи. Так что любопытных детей и животных к ней лучше не подпускать.
Свет. Чтобы листья монстеры эффектно «резались», необходимо много яркого, но обязательно рассеянного света Комфортнее всего растению будет на западных или восточных окнах. При дефиците освещения листочки начинают мельчать и блекнуть, воздушные корни становятся тонкими, а побеги — вытянутыми. Однако я отношу монстеру к теневыносливым растениям, поскольку взрослая монстера может отлично себя чувствовать и сохранять декоративность и в глубине комнаты.
Полив и влажность. В период активной вегетации уроженка тропиков нуждается в обильном поливе, едва грунт подсохнет (примерно два раза в неделю). С начала осени и до весны промежутки между поливами увеличивают — позвольте грунту просыхать хотя бы до середины горшка. Но имейте в виду, что монстера не любит ни засуху, ни перелив. Обилие воды может вызвать гниение корней, которое проявится темными пятнами на листьях. Почаще балуйте монстру «тропическим дождем» из пульверизатора и протирайте листья влажной мягкой тканью. Вода для монстеры должна быть комнатной температуры и хорошо отстоянной или — еще лучше — дистиллированной. От сухого воздуха листья становятся «бумажными» и приобретают коричневый оттенок.
Температура. Монстера в целом непритязательна к температурам Лучше всего чувствует себя в диапазоне 20—25 градусов летом, и 16—18 градусов — зимой Больше неприятностей растению доставляют сквозняки.
Выбор грунта. Как и другие представители семейства Ароидных, монстера любит легкий, влаго- и воздухопроницаемый грунт. Молодое растение лучше приживается в нейтральной почве, взрослому нужен грунт покислее. В качестве основы можно взять смесь торфяной и дерновой почвы и добавить до 30% разрыхлителей. На дне горшка обязателен хороший слой дренажа.
Пересадка. Поскольку монстера довольно быстро завоевывает окружающее пространство, горшок рекомендуют брать «на вырост». Пересадка — по четкому графику в соответствии с возрастом растения: 1—2 года — каждую весну, 3—4 года — раз в 2 года, 5+ лет — раз в 3—4 года. При этом ежегодно рекомендуется заменять верхний слой грунта (3—5 см) и помните, что крупному монстрику нужна надежная опора.
Подкормки. Молодая монстера не нуждается в дополнительной подкормке. А взрослое растение в ответ на нехватку питательных веществ может замедлить рост, пожелтеть и перестать резать листья. Чтобы этого не происходило, с середины весны до конца лета дважды в месяц угощайте его органическими и минеральными удобрениями.
Формирование и обрезка. По мере взросления монстера становится все крупнее, и если вы хотите по-настоящему шикарное растение, рекомендую раз в несколько лет срезать и переукоренять макушку. А вот воздушные корни обрезать нельзя ни в коем случае! Лучше направлять их в горшок с растением либо дополнительные горшочки. В отличие от большинства растений, которые для равномерного формирования рекомендуют поворачивать вокруг собственной оси, монстеру лучше определить на постоянное место жительства и не трогать. Таким образом, она будет направлять все свои листья в одном направлении — к источнику света — и получится максимально декоративной с этой стороны. А вторую сторону — изнаночную — можно определить к стене или к углу.
Калатея
Относится к семейству Марантовые. Этот род является довольно многочисленным и объединяет более 130 видов. Родина калатеи находится на территории Южной и Центральной Америки. Название растения пошло от древнегреческого Kalathos, (корзина), поскольку его листву раньше использовали для плетения корзин. Сегодня же многие цветоводы мира любят калатеи за их пышную, эффектную пеструю листву. Крупные овальные или вытянутые листья украшены цветными узорами Поверхность листьев может быть как глянцевой, так и матовой еще одна особенность, за которую калатея получила называние «молитвенный цветок», — это живые, подвижные листья. Каждый вечер калатеи поднимают листья вверх, к небу, а утром снова опускают говорят, что на их родине по утрам и вечерам слышно, как шуршат движущиеся листочки.
Калатеи очень изящны и при этом теневыносливы, способны солировать и украсить любой интерьер. Однако не зря именно калатею называют «истеричкой среди растений» если вы хотите иметь дома такой цветок, знайте — он очень требователен как к уходу, так и к условиям выращивания.
Свет. Калатеи в дикой природе занимают нижний ярус тропических лесов, а значит прямые солнечные лучи могут оставить ожоги. В то же время в тени эти растения не покажут вам своей максимальной декоративности, поэтому оптимальная освещенность — это рассеянный непрямой солнечный свет. Разместить горшок с калатеей можно неподалеку от восточного или западного окна или в глубине комнаты с южным окном.
Полив и влажность. В летнее время грунт калатеи поливают обильно — он должен быть постоянно влажным, но без застоя воды. В зимнее время полив требуется умеренный, после просыхания верхнего слоя грунта. Важно также и то, чем вы поливаете растение. Для полива используйте теплую и мягкую воду, иначе корневая система может пострадать. Влажность воздуха для этих капризных красоток является основополагающей в уходе именно это растение будет вам благодарно за регулярный теплый душ, опрыскивание кроны мягкой водой или протирание листьев. Однако сразу оговорюсь — для разновидностей с бархатным листом такой уход не подходит. Рекомендуемая влажность для комфортной жизни — 60—90%, однако в целом калатеи сохраняют свою декоративность и при влажности воздуха 40—60% В более сухом воздухе листья скручиваются и усыхают, а иммунитет растения стремительно падает.
Температура. Калатея не переносит перепадов температур — температура в комнате должна изменяться очень плавно. Сквозняк может очень быстро убить растение полностью, поэтому содержать его рядом с окнами, которые используются для проветривания, не рекомендуется. Оптимальная температура для роста калатеи — 18—22 градуса. При изменениях в большую и меньшую сторону растение может «устроить скандал».
Выбор грунта. Грунт для калатеи должен быть рыхлым, дышащим, влагоемким и обладать слабокислой реакцией. Приготовить субстрат легче всего на основе земли для рододендронов и азалий, добавив кокосовые чипсы, перлит и древесный уголь для рыхлости. Чтобы сделать почву более влагоемкой, можно добавлять мох сфагнум и кокосовый торф.
Пересадка. Пересадка нужна 1—2 раза в год для молодых растений, 1 раз в 2 года для более взрослых, предпочтительно в весеннее время горшок для калатеи лучше выбирать широкий, но не высокий, увеличивать его от пересадки к пересадке следует незначительно. Как и все марантовые, калатея имеет чувствительные корни, поэтому будьте осторожны при пересадке, постарайтесь их не повредить. В горшке обязательно организуйте дренажный слой из керамзита или пеностекла для лучшего дыхания корней.
Подкормки. Калатеи растут довольно быстро, поэтому подкормки необходимы в весенне-летний период каждые две недели избыточное питание может навредить растению, поэтому будьте осторожны и внимательны к инструкции.
Формирование и обрезка. Уход за растением заключается в своевременном удалении сухих и поврежденных листьев. Убирать листья старайтесь как можно ближе к стеблям у поверхности грунта. В случае, если растение подсушило по краям большое количество листьев, будьте особенно бдительны на предмет вредителей — ослабленное растение намного больше подвержено нападению паутинного клеща, трипса и щитовки.
Папоротник платицериум
Если бы я проводила чемпионат на самый необычный цветок, абсолютным лидером стал бы папоротник платицериум. Он же «олений папоротник». Он же «олений рог» Растение действительно напоминает макушку оленя с ветвистыми рогами Латинское Platycerium сложилось из двух греческих слов: πλατυς — «широкий» и κερας – «рог». В общем, у него не было шансов называться иначе.
Этот род папоротников семейства Многоножковые пришел в декоративное цветоводство из евразийских тропиков. Там он насчитывает почти два десятка видов, которые паразитируют на стволах деревьев Необычный внешний вид платицериума — результат «разделения труда» между различными группами ваий. Верхние, похожие на рога, отвечают за фотосинтез и продолжение рода именно на них созревают споры папоротника, правда, это возможно только у экземпляров старше 5 лет если приглядеться, с внешней стороны эти вайи покрыты белесым пушком. Он защищает пластину от яркого солнца и помогает удерживать влагу. Нижние вайи — округлые, широкие, со временем отмирающие — накапливают воду и дают растению питательные вещества, попутно защищая корни.
При всей внешней необычности, в уходе платицериум ведет себя так же, как братья-эпифиты главное — обеспечить ему условия, близкие к тропическим.
Свет. Платицериум светолюбив, причем, чем уже вайи, тем больше света необходимо. Но поскольку в дикой природе он обычно притенен ветвями дерева-хозяина, свет должен быть рассеянным иначе на вайях появятся коричневатые пятна — ожоги. Лучше всего этот папоротник будет чувствовать себя на восточном или западном окне. Взрослые экземпляры отлично чувствуют себя и в затенении — чем старше растение, тем дальше может находиться источник света.
Полив и влажность. Влага при неправильном использовании губительна для платицерума. Во-первых, он не терпит сухого воздуха. Но при этом губительны для него и опрыскивания — они могут повредить чувствительный пушок на вайях. В идеале воздух должен быть увлажнен до 75—80 процентов, но хотя бы комфортные для человека 55—60% постарайтесь обеспечить.
Во-вторых, папоротник не переносит застоя жидкости в корнях. Это чревато появлением гнили. Поэтому субстрат должен обязательно подсыхать между поливами, а материал горшка — «дышать». Долгая засуха растению так же противопоказана. Поливать платицериум нужно осторожно, не задевая «рожек» (помним про пушок!). Мягкую отстоянную воду следует направлять на ложе из круглых ваий. Можно пользоваться приемом как при поливе орхидей: ненадолго поставить горшок в емкость с водой, а затем аккуратно слить лишнее.
Температура. Платицериум — жаркий мачо. Температуры выше +30 градусов переносит без проблем (был бы воздух достаточно влажным). При этом комфортным диапазоном для него считается +18—+25 градусов летом и около +16 зимой. Но резкие колебания температур, как и сквозняки, растению противопоказаны.
Выбор грунта. Оригинальное растение требует оригинального размещения. Нередко платицериум выращивают на деревянных блоках или кусках коры, прикрепляя к стене на манер охотничьих трофеев. Главное, надежно зафиксировать корни растения в коконе из сфагнума. Если вы предпочитаете классические горшки, выбирайте слабокислый субстрат из листовой земли, торфа, сфагнума и небольшого количества сосновой коры. Из готовых вариантов можно рассмотреть почвосмесь для бегоний, сенполий или орхидей. И обязателен хороший слой дренажа снизу!
Пересадка. Корневая у платицериума весьма скромная, так что в частой пересадке он не нуждается — достаточно проводить ее раз в два года. Экземплярам, растущим без горшка, необходимо проводить ревизию корней примерно раз в год, при необходимости наращивая основание и освежая сфагнум.
Подкормки. В период активного роста (примерно с марта по сентябрь) олененка следует подкармливать удобрениями для папоротников или декоративно-лиственных растений. Половины дозы во время полива будет более чем достаточно .Также можно чередовать органические и минеральные удобрения. Раз в 10 дней, не чаще. В зимнее время подкормки не нужны.
Формирование и обрезка. Ни в коем случае не удаляйте — полностью или частично — сухие вайи у основания! Обращаться с ними нужно, как с хрупкой вазой, иначе растение погибнет. С «рожками» все проще. Поврежденные можно срезать так же, как и у других растений. Кстати, если растение запылилось, протирать его губкой противопоказано. Порядок можно навести мягкой широкой кистью, аккуратно смахивая пылинки.
Отрывки для публикации предоставило издательство АСТ.
Биолог, блогер, автор книги «Растущие в темноте. Комнатные растения для укромных уголков вашего дома»:
«Уход за растениями в ванной, в целом, такой же, как и за зелеными питомцами в других помещениях. Важное отличие — необходимо позаботиться о дополнительном освещении. Если нет окна, это могут быть фитолампы, которые должны работать минимум 12 часов в сутки.
Полив в ванной комнате может потребоваться реже за счет высокой влажности. Обязательно проверяйте, подсох ли грунт перед следующим поливом. И так же, как и другим растениям, в ванной комнате не повредит теплый душ для очищения листьев от пыли. Периодически устраивайте им душ».
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