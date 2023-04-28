Холод, дождь и немного снега. Главный синоптик Петербурга рассказал, чего ждать от погоды на майские праздники

«Поступление холодного воздуха с запада продолжается, и влияние его мы ощутим уже завтра. Кратковременные дожди, которые будут в большинстве районов наблюдаться, местами пройдут с мокрым снегом. Кому повезет, тот увидит снежинки, особенно в ночные и утренние часы», — подчеркнул Колесов.

Похожая погода сохранится и 1 мая. Ночные температуры в этот период до -2…+3 градуса, а днем, так как солнце будет прогревать воздух, температура повысится до +8…+12 градусов.

«С субботы на воскресенье ожидается прохождение атмосферного фронта в очередном циклоне с запада, который принесет дожди и более теплый воздух. Дожди не продолжительные, так как будут смещаться с запада на восток Ленинградской области. А вот температура воздуха в дневные часы повысится до +10…+15 градусов», — отметил синоптик.

По словам Колесова, холодная погода с периодическими дождями и мало меняющимся фоном температуры сохранится. Также в некоторых районах и у отдельные дни еще будет идти. А вот потепление должно вернуться ко вторым майским праздникам.