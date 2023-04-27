Доходный дом купца Трейберга на Невском проспекте получил статус регионального памятника

«Дом был украшен многочисленными декоративными деталями, включая ордер в виде пилястр усложненной формы, помещенный в верхних этажах на фасадах по проспекту и улице. В проекте Бенуа предлагал увенчать перестроенное здание крупным «французским» куполом, но этот замысел остался неосуществленным», — сказал искусствовед, историк архитектуры Владимир Лисовский.

В самом конце позапрошлого столетия в доме находился популярный в то время магазин «Александръ». В 1920-е годы его сменил универмаг Петроградского единого потребительского общества (ПЕПО), сообщает пресс-служба КГИОП.

В 1928-1940 годы в доме со стороны Кирпичного переулка в квартире № 13 жил ученый-генетик, ботаник, селекционер, химик Николай Вавилов. В 1944 году в квартиру Вавиловых переехала балерина Кировского (Мариинского) театра, народная артистка СССР Наталья Дудинская. Сейчас здание используется по своему первоначальному назначению как многоквартирный жилой дом.