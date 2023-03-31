Фестиваль дома Бака и лекция о том, как в Петербурге присвоить зданию охранный статус: дайджест урбанистических событий апреля

Прогулка по Дому Голландской церкви

Где: Невский проспект, 20.

Когда: 1 апреля.

Классицистическое здание бывшего храма голландской реформатской церкви построено в 1834-1839 годах по проекту архитектора Павла Жако. Храм — главная часть здания — расположен на втором этаже, куда ведет овальная лестница с чугунным ограждением: восемь колонн коринфского ордера, плафон, расписанный в технике гризайль, имитирующей кессоны. В 1927 церковь закрыли, а через девять лет здесь получила прописку библиотека. Сегодня это — Центр искусства и музыки библиотеки имени Маяковского.

Во время экскурсии сотрудница библиотеки Марина Сухарева расскажет подробнее об истории постройки, ее архитектурных особенностях.

Как попасть — можно узнать тут.