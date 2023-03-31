Фестиваль дома Бака и лекция о том, как в Петербурге присвоить зданию охранный статус: дайджест урбанистических событий апреля

Лекция Александра Семенова о самых интересных примерах архитектурного наследия 1990—2000-х, прогулка по Дому Голландской церкви и двухдневных благотворительный фестиваль, посвященный доходному дому Бака: «Собака.ru» рассказывает, куда стоит пойти в этом месяце тем, кто больше хочет узнать об архитектуре и устройстве Петербурга.
Прогулка по Дому Голландской церкви
Где: Невский проспект, 20.
Когда: 1 апреля.
Классицистическое здание бывшего храма голландской реформатской церкви построено в 1834-1839 годах по проекту архитектора Павла Жако. Храм — главная часть здания — расположен на втором этаже, куда ведет овальная лестница с чугунным ограждением: восемь колонн коринфского ордера, плафон, расписанный в технике гризайль, имитирующей кессоны. В 1927 церковь закрыли, а через девять лет здесь получила прописку библиотека. Сегодня это — Центр искусства и музыки библиотеки имени Маяковского.
Во время экскурсии сотрудница библиотеки Марина Сухарева расскажет подробнее об истории постройки, ее архитектурных особенностях.
Как попасть — можно узнать тут.
Выходные дома Бака
Где: Большая монетная, 24АБ, общественные мастерские «Ангар».
Когда: 1 и 2 апреля.
Фонд «Внимание» совместно с общественными мастерскими «Ангар» проведет благотворительный фестиваль, чтобы собрать средства на реставрацию аутентичных дверей дома Бака, найденных в кафе «Рубинштейн». В первый день эксперты проектов «Двери с помоек», «Неизвестный Петербург», «Петербург глазами инженера» и «Дом Бака. Галерея историй» расскажут об истории здания, добрососедском сообществе, сложившимся вокруг него и реставрации. Во второй — швейные, столярные и керамические мастер-классы.
Теплый город. Коломна с Анной Маркович
Где: Садовая, 103.
Когда: 1 апреля в 12:00.
Коломна — проходные дворы, открытые парадные с аутентичными деталями, великокняжеские особняки, классические музыкальные театры и церкви (практически всех конфессий!), два кораблестроительных завода. Здесь прописались балерины, оперные теноры, дирижеры и писатели: Анна Павлова, Матильда Кшесинская и Тамара Карсавина, Федор Шаляпин, Николай Фигнер и Александр Свешников, Блок и Ахматова. Эксперт ДК Лурье Анна Маркович проведет пешеходную прогулку и расскажет об историческом районе Петербурга все, что позволит перейти с ним на «ты».
Как попасть — можно узнать здесь.
Форты Кронштадта. История и современность. Часть II
Где: набережная реки Фонтанки, 44, первый этаж, Медиахолл библиотеки имени Маяковского.
Когда: 3 апреля в 18:30.
19 величественных фортов строили с 1704-го по 1914 год: два утрачены — и теперь их 17. Наследие ЮНЕСКО пережило все: атаки, экспериментальную чумную лабораторию, рейвы. Сотрудник Музея истории Кронштадта Евгений Вавилов расскажет о знаменитых фортах Кронштадта, истории их строительства и будущем.
Лекция «Лучшее в российском капроме»
Где: Тихорецкий проспект, 17Г, Ферма Бенуа, второй этаж.
Когда: 4 апреля в 19:00.
Историк архитектуры, автор телеграм-каналов «Клизма романтизма» и «Русский камамбер» Александр Семенов расскажет о самых необычных и интересных примерах капиталистического романтизма и почему так важно понимать и переосмыслять наследие 1990—2000-х. Изгибиционизм (игривые изгибчики), стаканизм, лужковщина, агроренессанс, капроментирование, иронический ордер — это лишь небольшая доля архитектурных изысков той эпохи.
Дом Бажанова. История. Стиль. Инженерия
Где: набережная реки Фонтанки, 44, первый этаж, Медиахолл библиотеки имени Маяковского.
Когда: 10 апреля в 19:00.
Модерновое здание на улице Марата построено для Дома торгово-промышленного товарищества Ф. Г. Бажанова и А. П. Чувалдиной. Многие постройку знают благодаря камину «Микула Селянинович и Вольга», созданному по эскизу Врубеля, но здесь есть немало других находок — об этом расскажет историк архитектуры Анастасия Долгова.
Лекция «Пролетарская дорика, эксперименты новой архитектуры, амбиции 1930-х годов и возвращение на пути освоения классического наследия»
Где: Тихорецкий проспект, 17Г, Ферма Бенуа, 2 этаж.
Когда: 11 апреля в 19:00.
Историк архитектуры, кандидат искусствоведения, академический руководитель магистратуры Школы Дизайна НИУ ВШЭ Ксения Малич объяснит, почему об архитектуре 1920-1930-х ведут столько споров: от терминологии (Был ли советский Ар-Деко и стоит ли объединять все эксперименты 1920-х под эгидой конструктивизма?) до идеологических аспектов.
Термы по-петербургски. Экскурсия в Фонарные бани
Где: у Фонарного моста со стороны ДК Работников связи (пересечение набережной реки Мойки и Почтамтского переулка у таблички «Фонарный мост»).
Когда: 22 апреля в 11:00.
Старейшие (и, кажется, самые красивые!) бани Петербурга. Здание спроектировал в конце XIX века архитектор, мастер эклектики, автор дома Зингера Павел Сюзор. Комплекс привлекал своими интерьерами и новшествами: фонтанами, мраморными бассейнами с регулировкой температуры воды, мебелью в стиле Людовика XVI, парикмахерской. Место пользовалось популярностью и в советские годы: здесь можно было встретить Сергея Довлатова, Бориса Гребенщикова и других культурных деятелей, политиков, картежников и жителей окрестных домов. В конце 1990-х здание обветшало, а в 2006 году бани закрыли. В 2021 году комплекс открыли после масштабной реставрации, учитывающей первоначальные замыслы Сюзора и передового заказчика Михаила Воронина: «умную» планировку, инновационные материалы, баланс инженерии и эстетики. Экскурсовод Александра Дадацкая расскажет, как устроена инженерия водного отдыха и что такое «санитарное зодчество», а также выбор материалов для отделки, цемент Роше, устройство котельной и другие новаторские решения Сюзора.
Как попасть — можно узнать здесь.
Архитектура ленинградского модернизма. Главные имена и шедевры
Где: «Политехническая», в вестибюле (рядом с киоском «Первая полоса»).
Когда: 23 Апреля в 11:00.
Первый ленинградский небоскреб, испытательная лаборатория ЦНИИ РТК, «панельные сталинки», 5-й корпус ЛЭТИ — памятники, кажется, самого противоречивого периода в истории архитектуры. Экскурсовод Оксана Карпенко на прогулке покажет одни из самых ярких примеров советского модернизма на Выборгской, Петроградской и Васильевском острове, а также как построить 20-этажное здание на тонких ножках и какие вообще технологии использовали в масштабном типовом строительстве.
Как попасть — можно узнать здесь.
Краеведческая лаборатория Маяковки: Как стать памятником и что потом с этим делать. Законодательство и жизнь в сфере сохранения наследия
Где: набережная реки Фонтанки, 44, первый этаж, Медиахолл в библиотеке имени Маяковского.
Когда: 28 апреля в 19:15.
Как увидеть в руинах потенциальный памятник? Что делать, чтобы зданию присвоили охранный статус? Что такое историко-культурная экспертиза и когда она нужна? В чем разница между воссозданием, реставрацией, сохранением? На эти и другие вопросы ответит член ВООПИиК Екатерина Курмелёва.
Комментарии (0)