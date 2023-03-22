Комплекс зданий Фарфоровского поста добавили в список выявленных объектов культурного наследия

Несколько двухэтажных краснокирпичных жилых домов для служащих Николаевской железной дороги и одноэтажный павильон станции возвели в конце 1900-х-начале 1910-х годов. Комиссия КГИОП считает, что комплекс обладает определенной ценностью и полезен для дальнейшего изучения.
В реестр включили здания, которые располагаются по адресам: участок ж.д. Обводный канал — улица Грибакиных, лит. ДЯ, Фарфоровский пост, д. 36, лит. А, д.40, лит. А; д. 44, лит. А; д. 46, лит. А; д. 48, лит. Л; д. 52, лит. А; д. 54, лит. А.
Сейчас комплекс дореволюционных построек Фарфоровского поста состоит из станционного павильона и шести двухэтажных кирпичных корпусов. Жилые постройки Фарфоровского поста выполнены в «кирпичном» стиле, фасады украшены разными деталями: штукатурными замковыми камнями, отделкой «под шубу», подоконными блоками с закругленными краями, межэтажными тягами, деревянными фигурными кронштейнами под свесами кровли, колотым гранитом в отделке цоколя.
Здание станции — это одноэтажная кирпичная постройка, с повышенным объемом кассового зала. Оконные проемы декорированы замковыми камнями и стилизованными уплощенными кронштейнами.
Как признали эксперты, здания Фарфоровского поста — яркий образец комплекса жилых домов начала XX века, выполненных в приемах «кирпичного стиля». Здания с выразительной пластикой фасадов сохранили первоначальное композиционное решение всего комплекса, включающего павильон станции «Фарфоровская».
Комиссия по установлению историко-культурной ценности заключила, что комплекс обладает определенной ценностью и рекомендовала включить в перечень выявленных объектов культурного наследия для дальнейшего изучения. Однако в список не вошло деревянное одноэтажное здание под № 36, лит. А.
«Данное здание обладает скромными объемно-пространственным и архитектурно-художественным решениями и не имеет ценной декоративно-художественной отделки интерьеров. Вследствие перестроек и ремонтов утрачен первоначальный декор фасадов», — отметили в КГИОП.
Западнее Императорского Фарфорового завода, основанного в середине XVIII века, возникло место, где жили рабочие. Территорию прозвали Фарфоровская колония. В середине XIX века рядом с ней прошла трасса Николаевской железной дороги.
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