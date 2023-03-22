Комплекс зданий Фарфоровского поста добавили в список выявленных объектов культурного наследия

В реестр включили здания, которые располагаются по адресам: участок ж.д. Обводный канал — улица Грибакиных, лит. ДЯ, Фарфоровский пост, д. 36, лит. А, д.40, лит. А; д. 44, лит. А; д. 46, лит. А; д. 48, лит. Л; д. 52, лит. А; д. 54, лит. А.

Сейчас комплекс дореволюционных построек Фарфоровского поста состоит из станционного павильона и шести двухэтажных кирпичных корпусов. Жилые постройки Фарфоровского поста выполнены в «кирпичном» стиле, фасады украшены разными деталями: штукатурными замковыми камнями, отделкой «под шубу», подоконными блоками с закругленными краями, межэтажными тягами, деревянными фигурными кронштейнами под свесами кровли, колотым гранитом в отделке цоколя.

Здание станции — это одноэтажная кирпичная постройка, с повышенным объемом кассового зала. Оконные проемы декорированы замковыми камнями и стилизованными уплощенными кронштейнами.