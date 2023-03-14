Ленинградский зоопарк ждет реконструкция и изменение концепции

Об этом объявили на пресс-конференции ТАСС новый директор Ленинградского зоопарка Юрий Журавлев и глава комитета по культуре Петербурга Федор Болтин. Председатель профильного ведомства отметил, что в дальнейшем Ленинградский зоопарк станет бюджетным, а не казенным учреждением. Такое нововведение позволит городу выделять средства на покупку кормов для животных и другие нужды. Кроме того, кафе и другая бизнес-инфраструктура перейдут на баланс учреждения, а аттракционы уберут из зоопарка уже этой весной.

«Мы хотим набрать интересные виды [животных], но для этого нам сначала нужно привести зоопарк в порядок. Мы сейчас готовим техзадание на концепцию, оно должно быть готово к маю. Возможно, спросим мнение горожан. Дальше будет разрабатываться концепция, когда она будет готова, ее примут к финансированию, тогда будет сделан проект. Планируется, что примерно в 2024 году будет выделено финансирование на проект», — рассказал Журавлев о планах на реконструкцию зоопарка.

В планах руководства зверинца — переделать вольеры для животных и сделать упор на качественное содержание зверей. При этом, согласно новым требованиям, зоопарку придется отказаться от содержания крупных животных: слонов, бегемотов и носорогов. Для этого Смольный начал поиски участка, на котором можно будет построить новый зоопарк.

«Действительно, достаточно длительное время мы разрабатывали те технологические регламенты, которые необходимы для территории, возможно, нового зоопарка. ... Порядка трех-четырех участков мы рассматривали совместно с коллегами из других комитетов, которые отвечают у нас за инвестиционные проекты, имущественные вопросы. Пока такого земельного участка мы не нашли, [про] который мы стопроцентно могли бы сказать: да, это то, что нужно. Поэтому мы продолжаем эту работу, она идет параллельно», — сообщил Федор Болтин.