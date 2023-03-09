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Доходный дом Софьи Катеринич на проспекте Добролюбова получил статус памятника регионального значения

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Здание выполнено в приемах эклектики, сочетает характерные черты модерна с элементами французского барокко. За более чем вековую историю дом сохранился почти в первоначальном виде.

Пресс-служба КГИОП

Доходный дом жены коллежского асессора Софьи Катеринич на проспекте Добролюбова, 3А построили в 1904-1906 годах по проекту военного инженера Ивана Балбашевского и гражданского инженера Льва Ильина (автор проекта лицевого фасада), сообщили в пресс-службе КГИОП.

Дом сохранился практически в первоначальном виде и за более чем вековую историю не претерпел кардинальных перестроек и изменений. Здание участвует в формировании единой линии застройки и создании панорамы проспекта Добролюбова.

В первой половине XX века в доходном доме проживали потомственные дворяне и почетные граждане, генералы и лица других воинских званий, служащие департаментов и министерств, банков и страховых обществ.

Самым известным жильцом был музыкальный критик, композитор, профессор Ленинградской консерватории Вячеслав Каратыгин. Он проживал в квартире №15, где часто собирались деятели культуры и искусства: Комиссаржевская, Шаляпин, Прокофьев, музыканты Нурок,Нувель и многие другие.

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