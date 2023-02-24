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Облачная погода и небольшой снег: какой будет погода в Петербурге в пятницу

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 24 февраля, синоптическую ситуацию в атмосфере над городом сформирует периферия приближающегося с запада циклона. В регионе ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдёт небольшой снег.

Ekaterina Pokrovsky / Shutterstock.com

«Температура воздуха −1…−3 градуса, по области 0…−5. Ветер юго-западный 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 февраля, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер ночью юго-восточный, восточный, днем восточный, северо-восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем -2...-4. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет меняться мало.

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