«Температура воздуха −1…−3 градуса, по области 0…−5. Ветер юго-западный 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 февраля, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер ночью юго-восточный, восточный, днем восточный, северо-восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем -2...-4. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет меняться мало.