Какой будет погода в Петербурге на длинных февральских выходных? Рассказали синоптики

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 22 февраля, синоптическую ситуацию в Петербурге продолжит определять антициклон. Его стараниями в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без осадков.

Температура воздуха сегодня в городе составит -6…-8 градусов, по области -5…-10, местами до -15. Ветер ожидается северо-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 767 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В ночь на четверг, по данным Леуса, мороз еще окрепнет, тогда как днем температура немного повысится, а вечером «закружит небольшой снег».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 23 февраля, в Петербурге ожидается переменная облачность. Ночью обойдется без существенных осадков, во второй половине дня местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -16…-18 градусов, в пригородах до -21, днем -5…-7. На дорогах местами образуется гололедица.

В пятницу, 24 февраля, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Пройдет снег, местами небольшой. В ночное время суток температура воздуха в городе составит -7…-9 градусов, днем -2…-4. Гололедица на дорогах сохранится.

По данным центра «Фобос», в субботу, 25 февраля, снег будет идти и днем, и ночью, тогда как температура будет колебаться от -3 до -1 градуса. В воскресенье, 26 февраля, станет немного холоднее — от -6 в ночное время до -3 днем.