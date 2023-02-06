18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Парк «Остров фортов» впервые станет площадкой фестиваля ледовых скульптур «КроншЛед»

Поделиться:

Проект приурочен к 320-летнему юбилею Петербурга и Балтийского флота. На фестиваль съехались скульпторы со всей страны — из Екатеринбурга, Архангельска, Барнаула, Рязани, Москвы, Петербурга, а также из Актобе (Казахстан). Они повторят во льду не только Петербург, но и темы из истории Кронштадта.

Пресс-служба Музейно-исторического парка "Остров фортов"
Пресс-служба Музейно-исторического парка "Остров фортов"

По словам организаторов, ледовым скульптурам не страшна теплая погода: «ледовая галерея» расположится под специальным огромным шатром, где будет поддерживаться необходимая для сохранности фигур температура и влажность.

«Мы очень рады, что Кронштадт как новая яркая точка на культурной карте Санкт-Петербурга стал местом, где можно приобщиться к необычному искусству ледовой скульптуры. Этим замечательным тематическим фестивалем мы вносим вклад в дело сохранения истории и фактически открываем череду петербургских праздничных мероприятий, посвященных 320-летию Северной столицы и Балтийского флота», — говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Фестиваль «КроншЛед» — первая в Петербурге выставка ледовых скульптур, организованная на некоммерческой основе: вход бесплатный для всех. Экспозиция фестиваля «КроншЛед» будет открыта с 15 февраля по 2 марта ежедневно с 12:00 до 20:00.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: