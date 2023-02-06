Парк «Остров фортов» впервые станет площадкой фестиваля ледовых скульптур «КроншЛед»

По словам организаторов, ледовым скульптурам не страшна теплая погода: «ледовая галерея» расположится под специальным огромным шатром, где будет поддерживаться необходимая для сохранности фигур температура и влажность.

«Мы очень рады, что Кронштадт как новая яркая точка на культурной карте Санкт-Петербурга стал местом, где можно приобщиться к необычному искусству ледовой скульптуры. Этим замечательным тематическим фестивалем мы вносим вклад в дело сохранения истории и фактически открываем череду петербургских праздничных мероприятий, посвященных 320-летию Северной столицы и Балтийского флота», — говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Фестиваль «КроншЛед» — первая в Петербурге выставка ледовых скульптур, организованная на некоммерческой основе: вход бесплатный для всех. Экспозиция фестиваля «КроншЛед» будет открыта с 15 февраля по 2 марта ежедневно с 12:00 до 20:00.