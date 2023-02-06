Смольный и «Газпром» договорились о замене тротуарной плитки в центре Петербурга

Стоимость работ будут составлять из расчета 6 тысяч рублей на один квадратный метров. При этом в замене плитки нуждаются больше 80 участков общей площадью около 18 тысяч квадратных метров. Одним из наиболее важных называют участок на набережной канала Грибоедова от Ново-Конюшенного моста до Невского проспекта, пишет 47news.

В центре Петербурга есть также около 60 тысяч квадратных метров, которые нужно привести в порядок, но их благоустройство проходило без участия «Газпрома». Сюда входят территории у Невского проспекта и Дворцовой площади, на улице Зодчего Росси, площади Ломоносова и стрелке Васильевского острова.