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Смольный и «Газпром» договорились о замене тротуарной плитки в центре Петербурга

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Программу по ремонту тротуаров должны подготовить к концу апреля. Заменять покрытия будут на тех исторических улицах города, которые были вымощены гранитом с 2008 по 2021 год за счет «Газпрома». Впервые такое соглашение подписывали еще при Валентине Матвиенко, а примерные затраты нефтяной компании составляли более 1 млрд рублей в год. Сейчас в ремонте нуждается более 80 участков.

Shutterstock.com

Стоимость работ будут составлять из расчета 6 тысяч рублей на один квадратный метров. При этом в замене плитки нуждаются больше 80 участков общей площадью около 18 тысяч квадратных метров. Одним из наиболее важных называют участок на набережной канала Грибоедова от Ново-Конюшенного моста до Невского проспекта, пишет 47news.

В центре Петербурга есть также около 60 тысяч квадратных метров, которые нужно привести в порядок, но их благоустройство проходило без участия «Газпрома». Сюда входят территории у Невского проспекта и Дворцовой площади, на улице Зодчего Росси, площади Ломоносова и стрелке Васильевского острова.

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