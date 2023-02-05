Антициклон осадков не принесет: вот какой будет погода в Петербурге в воскресенье

«Температура воздуха -2…-4 градуса, по области -2…-7. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 769 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В понедельник небольшой снег и -1…-2», — сказал Леус

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 февраля, облачно, днем с прояснениями. Ночью и в первой половине дня небольшой, местами умеренный снег. Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем -1...-3. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.