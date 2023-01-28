Похолодание и небольшой снег: рассказываем какой будет погода в Петербурге на выходных по версии синоптиков

«Температура воздуха −1…−3 градуса, по области 0…−5. Ветер юго-западный 4–9 метров в секунду, вечером порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 759 миллиметров ртутного столба., что около нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 января, ожидается облачная погода. Небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный, в первой половине ночи местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем около нуля. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.