Похолодание и небольшой снег: рассказываем какой будет погода в Петербурге на выходных по версии синоптиков

По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 28 января, большую часть дня, погоду в городе продолжит определять гребень антициклона. В облаках появятся неустойчивые прояснения, а вероятность осадков будет невелика. На дорогах и тротуарах сохранится гололедица. А ближе к вечеру в формирование погодных условия вмешается приближающийся с запада атмосферный фронт. Облака уплотнятся, усилится ветер и местами закружит небольшой снег, присыпая лед на дорогах.
«Температура воздуха −1…−3 градуса, по области 0…−5. Ветер юго-западный 4–9 метров в секунду, вечером порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 759 миллиметров ртутного столба., что около нормы», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 января, ожидается облачная погода. Небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный, в первой половине ночи местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем около нуля. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.
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