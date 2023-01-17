Где в Петербурге можно окунуться в прорубь на Крещение? Приводим список из 23 адресов

Главную иордань традиционно разместят у Петропавловской крепости в Петроградском районе 19 января. Смольный подготовил список оборудованных мест для крещенских купаний в десяти районах города. В этих местах за безопасностью будут следить сотрудники спасательных и медицинских служб. Однако, как отмечают в городской администрации, список могут скорректировать из-за теплой погоды.
Василеостровский район
- на реке Неве на набережной Лейтенанта Шмидта, 27/2 (Успенское подворье Введенского мужского монастыря Оптина пустынь. Храм Успения Пресвятой Богородицы)
Выборгский район
- на Среднем Суздальском озере на Никольской улице, 13 (храм Спаса Нерукотворного Образа)
- на Среднем Суздальском озере на Большой Озерной улице, 84 (храм Святого Александра Невского)
- купель моржей на Ольгинском пруду на проспекте Раевского, 22, к. 4, лит А
- в Песчаном карьере рядом с поселками Левашово и Новоселки
Колпинский район
- на Неве в районе Шлиссельбургского шоссе, 217, в поселке Усть-Ижора (церковь Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского)
- в реке Ижора на Пролетарской улице, 2, в Колпино (Свято-Троицкий собор)
Красносельский район
- купель внутри здания храма Святых Мучеников Адриана и Наталии на Набережной улице, 45, в поселке Старо-Паново;
- в пруду у храма в честь чуда Архистратига Михаила в Хонех на Рабочей улице в Старо-Паново
Кронштадтский район
- купель на городском пляже Кронштадта на Туллонской аллее, 7
Курортный район
- в озере Сестрорецкий Разлив на Петровской набережной, 1, в Сестрорецке;
- у здания часовни Преподобного Серафима Саровского на Мельничной улице, 32, в поселке Песочный;
- на пляже «Ласковый» в поселке Солнечное — это участок, оборудованный для маломобильных групп
Невский район
- купель на проспекте Обуховской Обороны, 24 (церковь Матрона Босоножка)
Петродворцовый район
- в Ольгином пруду напротив гостиничного комплекса «Новый Петергоф» на Санкт-Петербургском проспекте, 32, в Петергофе;
- в пруду у храма Святых Апостолов Петра и Павла на Санкт-Петербургском шоссе, 115, в Стрельне;
- в пруду на Санкт-Петербургском шоссе, 15, в Стрельне (Свято-Троицкая Приморская Сергиева Пустынь);
- в пруду у храма Святой Княгини Ольги в Стрельне на Санкт-Петербургском шоссе, 109
Пушкинский район
- в Пушкине в Колонистском пруду (собор Святой Великомученицы Екатерины);
- в Павловске в Лечебном пруду на Павловском шоссе, 10, в посёлке Динамо;
- в Шушарах на Центральной улице, 34
Фрунзенский район
- в парке Героев-пожарных на Южном шоссе, 57/2.
В пресс-службе Смольного дали несколько рекомендаций от врачей и спасателей, как вести себя во время крещенских купаний.
«Перед купанием нельзя употреблять алкоголь и необходимо сделать физическую разминку. Людям с недомоганием и/или с хроническими заболеваниями лучше воздержаться от погружения в прорубь. Не рекомендуется находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма. После окунания рекомендуется растереть тело махровым полотенцем и надеть теплую сухую одежду», — отметили в пресс-службе петербургской администрации.
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