Где в Петербурге можно окунуться в прорубь на Крещение? Приводим список из 23 адресов

Курортный район

в озере Сестрорецкий Разлив на Петровской набережной, 1, в Сестрорецке;

у здания часовни Преподобного Серафима Саровского на Мельничной улице, 32, в поселке Песочный;

на пляже «Ласковый» в поселке Солнечное — это участок, оборудованный для маломобильных групп

Невский район

купель на проспекте Обуховской Обороны, 24 (церковь Матрона Босоножка)

Петродворцовый район

в Ольгином пруду напротив гостиничного комплекса «Новый Петергоф» на Санкт-Петербургском проспекте, 32, в Петергофе;

в пруду у храма Святых Апостолов Петра и Павла на Санкт-Петербургском шоссе, 115, в Стрельне;

в пруду на Санкт-Петербургском шоссе, 15, в Стрельне (Свято-Троицкая Приморская Сергиева Пустынь);

в пруду у храма Святой Княгини Ольги в Стрельне на Санкт-Петербургском шоссе, 109

Пушкинский район

в Пушкине в Колонистском пруду (собор Святой Великомученицы Екатерины);

в Павловске в Лечебном пруду на Павловском шоссе, 10, в посёлке Динамо;

в Шушарах на Центральной улице, 34

Фрунзенский район

в парке Героев-пожарных на Южном шоссе, 57/2.

В пресс-службе Смольного дали несколько рекомендаций от врачей и спасателей, как вести себя во время крещенских купаний.

«Перед купанием нельзя употреблять алкоголь и необходимо сделать физическую разминку. Людям с недомоганием и/или с хроническими заболеваниями лучше воздержаться от погружения в прорубь. Не рекомендуется находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма. После окунания рекомендуется растереть тело махровым полотенцем и надеть теплую сухую одежду», — отметили в пресс-службе петербургской администрации.