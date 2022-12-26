Перечень творческих профессий могут расширить на 176 наименований. Вот некоторые из них

Проект постановления правительства, расширяющий перечень профессий и должностей творческих работников, подготовило Министерство культуры. Сейчас он насчитывает 189 специальностей, тогда как после внесения изменений увеличится до 365 — в список могут включить светооператоров, операторов пульта управления осветительной техники, инженеров по обслуживанию мультимедийного оборудования и кинопроекции, а также администраторов.

«Эта должность предусматривает участие в осуществлении творческих проектов, обеспечение своевременного распространения рекламной информации, организацию своевременных выпусков афиш, программ и буклетов. Администраторы в театрах организуют прием зрителей, контролируют их рассадку, помогают зрителям с ограниченными возможностями здоровья», — объясняют в министерстве.

Напомним, в России также могут упразднить список запрещенных для женщин профессий. В 2019 году Минтруд уже корректировав его, разрешив россиянкам работать машинистами электропоездов, автослесарями, дальнобойщиками и даже быть членами палубной команду судов всех видов флота. С весны 2022-го женщины могут устроиться на должности авиационных механиков и инженеров по техническому обслуживанию самолетов и вертолетов. Несмотря на это, в «черном списке» профессий остаются еще 100 позиций.