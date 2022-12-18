18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Милана Тюльпанова открыла лофт для детских праздников в Петербурге

Поделиться:

Благотворительный фонд «Звезды детям», учрежденный Миланой вместе с Александром Кержаковым и Денисом Никифоровым, получил новое воплощение в пространстве для праздничных мероприятий.

Как рассказали «Собака.ru» в команде фонда, новый лофт «Звезды детям_by Milana Tyulpanova» на улице Одоевского, 18 — это не только место, где дети смогут отметить праздники и провести время с пользой, но и площадка для романтичных вечеров с просмотром фильмов, девичников и других событий. В будущем пространство станет также местом проведения благотворительных и социально-значимых мероприятий.

Благотворительный фонд «Звезды детям» был учрежден Миланой Тюльпановой, Александром Кержаковым и предпринимателем Денисом Никифоровым в 2015 году. Одним из создателей и идейных вдохновителей фонда был и отец Миланы Тюльпановой, который скончался в 2017 году. После громкого развода и судебных тяжб с Александром Кержаковым, Милану Тюльпанову исключили из учредительного совета фонда, но идея продолжить дело отца под названием, которое он придумал, не оставляло блогера и общественного деятеля в покое.

«Мой папа принимал активное участие в жизни фонда, присутствовал на аукционах, приглашал меценатов из числа своих коллег. Мне показалось, что будет правильно возродить эту идею — как память о моем папе. Очень много сил, времени и энергии он внес в это проект. Таким образом я хочу вернуть ему дань. Этот проект под этим названием будет развиваться уже в другой отрасли. Для меня это название счастливое, так как под ним был сделано очень много полезных дел и оказано много помощи детям. Это идеальный вариант, но теперь лишь с той формулировкой, что это полностью мой проект, поэтому он называется несколько иначе», — прокомментировала Милана.

Как Милана Тюльпанова, пережив развод, открыла центр помощи женщинам, пострадавшим от семейного киднеппинга

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Милана Тюльпанова

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: