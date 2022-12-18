Милана Тюльпанова открыла лофт для детских праздников в Петербурге

Как рассказали «Собака.ru» в команде фонда, новый лофт «Звезды детям_by Milana Tyulpanova» на улице Одоевского, 18 — это не только место, где дети смогут отметить праздники и провести время с пользой, но и площадка для романтичных вечеров с просмотром фильмов, девичников и других событий. В будущем пространство станет также местом проведения благотворительных и социально-значимых мероприятий.

Благотворительный фонд «Звезды детям» был учрежден Миланой Тюльпановой, Александром Кержаковым и предпринимателем Денисом Никифоровым в 2015 году. Одним из создателей и идейных вдохновителей фонда был и отец Миланы Тюльпановой, который скончался в 2017 году. После громкого развода и судебных тяжб с Александром Кержаковым, Милану Тюльпанову исключили из учредительного совета фонда, но идея продолжить дело отца под названием, которое он придумал, не оставляло блогера и общественного деятеля в покое.

«Мой папа принимал активное участие в жизни фонда, присутствовал на аукционах, приглашал меценатов из числа своих коллег. Мне показалось, что будет правильно возродить эту идею — как память о моем папе. Очень много сил, времени и энергии он внес в это проект. Таким образом я хочу вернуть ему дань. Этот проект под этим названием будет развиваться уже в другой отрасли. Для меня это название счастливое, так как под ним был сделано очень много полезных дел и оказано много помощи детям. Это идеальный вариант, но теперь лишь с той формулировкой, что это полностью мой проект, поэтому он называется несколько иначе», — прокомментировала Милана.