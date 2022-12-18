Корги впервые вошли в тройку самых популярных пород собак в России

Российская кинологическая федерация

О самых популярных собаках в 2022 году — выдержка по РИА «Новости»:

Российские собаководы разнообразны в своих предпочтениях: в рейтинге, который мы составили, встречаются и маленькие компаньоны, и собаки внушительных размеров. Конечно, большинство предпочитает все же питомцев поменьше, поскольку ритм жизни зачастую диктует нам свои правила.

Интерес к корги продолжает расти… На последней нашей выставке «Россия 2022» эта порода даже оказалась среди тех, кто побил рекорд по регистрации. Неудивительно, ведь эти собаки своей очаровательной внешностью мало кого могут оставить равнодушными.