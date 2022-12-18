Корги впервые вошли в тройку самых популярных пород собак в России

Чаще всего россияне заводят немецкого шпица — эти собаки остаются лидерами рейтинга уже седьмой год подряд.
10 самых популярных пород собак в России в 2022 году — по версии Российской кинологической федерации:
- Немецкий шпиц
- Чихуахуа
- Вельш-корги
- Немецкая овчарка
- Йоркширский терьер
- Лабрадор-ретривер
- Среднеазиатская овчарка
- Джек-рассел терьер
- Французский бульдог
- Пудель
Немецкий шпиц остается самой популярной у россиян породой уже седьмой год подряд. Вельш-корги впервые вошел в тройку лидеров, сместив с позиции йоркширского терьера. Превалирование небольших собак на верхних строчках рейтинга в Российской кинологической федерации объясняют удобством: их легче держать в квартире, брать с собой в офис, магазин или на пробежку.
О самых популярных собаках в 2022 году — выдержка по РИА «Новости»:
Российские собаководы разнообразны в своих предпочтениях: в рейтинге, который мы составили, встречаются и маленькие компаньоны, и собаки внушительных размеров. Конечно, большинство предпочитает все же питомцев поменьше, поскольку ритм жизни зачастую диктует нам свои правила.
Интерес к корги продолжает расти… На последней нашей выставке «Россия 2022» эта порода даже оказалась среди тех, кто побил рекорд по регистрации. Неудивительно, ведь эти собаки своей очаровательной внешностью мало кого могут оставить равнодушными.
Отдельно кинологи отмечают, что ориентироваться на модные тенденции при выборе породы собаки не стоит: необходимо руководствоваться теми задачам, которыми будущий собаковод планирует заниматься вместе с питомцем. Например, активных собак не стоит брать тем, кто много работает и не может обеспечить питомца необходимыми ему ежедневными нагрузками — несмотря на индивидуальные характеристики, присущие каждой собаке, природные инстинкты будут проявляться всегда.
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