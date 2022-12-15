Легкий мороз, но ненадолго: синоптики поделились прогнозом погоды в Петербурге

По информации ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, столбики термометров будут показывать -4…-6 градусов, по области -4…-9 градусов. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного, что ниже нормы.

А вот главный синоптик Петербурга Александр Колесов отмечает, что пока через Центральный район проходят циклоны, Петербургу будет везти с погодой.

«Атмосферное давление постепенно повышается и уже с завтрашнего дня начнется влияние антициклона. Так что пару дней в Санкт-Петербурге будет более прохладная (от -10 до -5 градусов) и сухая погода», — добавил Колесов.

Синоптик также указал, что характер погоды изменится в воскресенье, когда днем с запада приблизится атмосферный фронт, который принесет снег, а к концу дня столбики термометров в Петербурге будут показывать до 0 градусов.

«Ну и предварительно, перспективы оттепели в нашем регионе на следующей неделе сохраняются. С отступлением антициклона сменится направление ветра под влиянием циклонов с Северной Атлантики и теплые воздушные массы, скорее всего, прорвутся к Санкт-Петербургу», — подытожил Колесов.