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Легкий мороз, но ненадолго: синоптики поделились прогнозом погоды в Петербурге

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Сегодня, 15 декабря, погоду в городе будет формировать фронтальный раздел. В регион ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой снег. А вот уже к выходным стоит ожидать небольшой оттепели.

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По информации ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, столбики термометров будут показывать -4…-6 градусов, по области -4…-9 градусов. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного, что ниже нормы.

А вот главный синоптик Петербурга Александр Колесов отмечает, что пока через Центральный район проходят циклоны, Петербургу будет везти с погодой.

«Атмосферное давление постепенно повышается и уже с завтрашнего дня начнется влияние антициклона. Так что пару дней в Санкт-Петербурге будет более прохладная (от -10 до -5 градусов) и сухая погода», — добавил Колесов.

Синоптик также указал, что характер погоды изменится в воскресенье, когда днем с запада приблизится атмосферный фронт, который принесет снег, а к концу дня столбики термометров в Петербурге будут показывать до 0 градусов.

«Ну и предварительно, перспективы оттепели в нашем регионе на следующей неделе сохраняются. С отступлением антициклона сменится направление ветра под влиянием циклонов с Северной Атлантики и теплые воздушные массы, скорее всего, прорвутся к Санкт-Петербургу», — подытожил Колесов.

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