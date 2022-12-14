В стороне от активных циклонов: делимся прогнозом погоды на ближайшие дни в Петербурге

По данным ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, столбики термометров будут показывать -4…-6 градусов, по области -3…-8 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 751 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 декабря, ожидается небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный, южный умеренный, в прибрежных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью до -8 градусов, днем до -6 градусов. На дорогах гололедица.

В пятницу, 16 декабря, сохранится снежная погода, но уже немного похолодает. Температура воздуха ночью -10…-12 градусов, днем -5…-7 градусов. Также будет непростая ситуация на дорогах, возможна гололедица.