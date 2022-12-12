Метели, заносы и до 15 см снега: циклон «Биргит» пришел в Петербург и принес непогоду

По данным ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, пришедший циклон довел высоту снежного покрова до 10 сантиметров — это самый высокий результат нынешней зимы. Но держать пальму первенства этому дню недолго. Снегопады, временами сильные, продолжат увеличивать высоту снежного покрова, и к утру вторника он достигнет 13-18 сантиметров.

Столбики термометров будут показывать сегодня, 12 декабря, до -5…-7 градусов, по области -5…-10 градусов. Ветер восточный 7-12 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 748 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы, подчеркнул Леус.

По прогнозу главного синоптика Петербурга Александра Колесова, в течение первой половины дня снег будет идти постоянно, а вечером придет еще более интенсивные осадки.

«Так что снег до 10-15 см за сегодняшний день и начало ночи получится. Метели, заносы на дорогах будут только усиливаться. Ветер северо-восточного направления продолжает усиливаться, сейчас порывы уже до 12-15 м/с, на акватории Невской губы и Финского залива до 15-20 м/с. Но в ближайшее время ветер будет еще сильнее и сохранится до вечера», — сообщил Колесов.

Синоптик добавил, что температура воздуха в Петербурге сейчас в районе -5…-6 градусов и меняться существенно не должна. А вот потепление до -2…-4 градусов произойдет уже завтра, когда погода уже будет спокойной.