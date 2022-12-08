Где взять декабрьский номер журнала «Собака.ru»

Также в номере — тенденции: наш знаменитый отдел моды запеленговал новейшую (и очень красивую!) тенденцию в родном городе (поверьте, этот факт мы отмечали сабражем!): в Петербурге обнаружен целый сонм нимф, которые занялись посткутюром. Банты, буфы, баски, корсеты и вот это вот всё!

Журнал продается в супермаркетах «Азбука Вкуса» и «Лента», в магазинах сети «Первая полоса» и в интернет-магазине «Азбука Вкуса».

Доставку по Петербургу можно оформить через приложение сервиса «Самокат». Курьер привезет вам журнал за 15 минут!

Заказы по России оформляются через интернет-магазины «Озон», Wildberries и «Подписные издания».

Журнал распространяется в вагонах первого и бизнес-класса поезда «Сапсан» по направлениям Санкт-Петербург – Москва и Москва – Санкт-Петербург.

В приложении KIOZK свежий номер можно читать в любое время.

Внимание! Именная доставка! По подписке на 6 или 12 месяцев для физических и юридических лиц на нашем сайте dostavka.sobaka.ru курьеры доставляют журнал в течение 5 рабочих дней с момента выхода свежего номера из типографии.

Свежий номер традиционно доступен и в лучших местах Петербурга: в ресторанах, отелях, клиниках и салонах красоты.

Рестораны

AmoCucinare

Bekizer

Bilbao

Bourgeois Bohemians

BRUXX

Charlie

Commons

Cristal

DUO Gastrobar

DUO Аzia

Entrée

Franzusa Bistro

GooseGoose bistro

Grecco

Harvest

Hitch

Hunt

Il Lago dei Cigni

Italy на Большом

Italy на Виленском

Jerome

Kuznya House

Le Moujik

MA

Made in China

Mains

Meal

Memo

Mercado Del Sol

Mina

Mio Bistrot

MonChouchou

MUST

Percorso

Petrov-Vodkin

Recolte

Rыба

Rыба на даче

Saro

Saviv

Sea Signora

SMOKE BBQ

STROGANOFF BAR & GRILL

STROGANOFF STEAK HOUSE

Tagliatella

The Sizzle

Waterloo

Yesenin

ZAZAZU WINE SHOP|BAR|TAPAS

Арка

Банщики

География

Гинза

Карл и Фридрих

КоКоКо

Лобби-бар Заблудшего дракона и трёх эльфов

Мансарда

Место

Миндаль

Моццарелла бар

На Вина!

Общественно-винное пространство На Вина!

Огниво

Полторы комнаты

Пробка

Репа

Ресторан Шаляпин

Рибай

Русская рыбалка в Комарово

Русская рюмочная №1

Скотный Двор

Счастье

Сыроварня

Тартарбар

Терраса

Ферма Бенуа

Отели

Grand Hotel Europe

Kempinsky Hotel Moika22

The Faces

Англетер

Апарт отель Грани

Астория

Гранд Отель Эмеральд

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ. Health Care Resort

Скандинавия

Бутики

ДЛТ

Au Pont Rouge

BOSCO: BoscoFresh, Мультимарка

BOSCO: Etro

BOSCO: Marina Rinaldi, ErmannoScervino

BOSCO: Max Mara, La Perla

BOSCO: Max Mara, Marina Rinaldi

DayNight

Gold Union

Molecule

Клиники / Салоны красоты

СМ-Клиника

Art Me Beauty

Authentica Club Spb

Beauty Lounge

Beauty Room

АБИА

Американская медицинская клиника

АртМедиЯ

БИЭМ

Вероника

ГЕН 87

Грандмед

ДЕГА

Дегтярные Бани

Институт Красоты ГАЛАКТИКА

Клиника «Мать и Дитя»

Клиника РАМИ

Клиника эстетической медицины и стоматологии DK.DENT и DK.FORMA

МЕДИ

Меди Эстетик

НИЦ Клиника эстетической медицины и стоматологии DK.DENT и DK.FORMA

«ЭКО-Безопасность»