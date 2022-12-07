В Петербург придет циклон «Зора» и принесет с собой еще немного снега

Столбики термометров будут показывать до -2…-4 градусов, по области -2…-7 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 756 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В четверг также ожидается небольшой снег и еще немного потеплеет.

По данным главного синоптика Петербурга Александра Колесова, городские метеостанции зафиксировали за вчерашний день увеличение снежного покрова на 2-4 см (высота снега 7-9 см). А вот в Сосново сразу на 9 см и достигает уже приличных 18 см.

«…снег все прибывает и прибывает, так что в Санкт-Петербурге становится все красивее и красивее. Труднее стало переходить дороги, но эта проблема вечный попутчик нашей зимы. Сегодня снег на большую часть дня, хотя и завтра продолжится тоже, но перерывы будут. А вот температура воздуха сегодня в Санкт-Петербурге повышаться не будет, останется холодно, в районе -4…-5 градусов», — добавил Колесов.