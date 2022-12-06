Снег близко: синоптики поделились прогнозом погоды в Петербурге на ближайшие дни

Столбики термометров покажут -3…-5 градусов, по области -2…-7 градусов. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и, после долгого перерыва, вернется в норму, составив 760 миллиметров ртутного столба, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Завтра также ожидается снег, но температура немного повысится.

По данным главного синоптика Петербурга, в городе минувшей ночью температура воздуха опускалась до -6…-7 градусов, а вот приближающийся атмосферный фронт принесет небольшое потепление днем.

«Умеренные осадки уже на подходе к городу, прошли Кингисепп и приближаются с юго-запада к Сосновому Бору. Так что скоро более интенсивный снег придет и в Санкт-Петербург. Основная зона осадков в течение дня будет проходить через Карельский перешеек, поэтому там ожидается более интенсивный снег. Курортный район Санкт-Петербурга и Зеленогорск встретят больше снега, чем южные районы города. Так что прирост в 6-8 см снега там сегодня должен быть», — добавил Колесов.