«Никольские ряды» готовятся к открытию зимнего сезона

Пространство заработает после межсезонной реконструкции с 1 декабря. В этом сезоне акцент в декорациях сделан на Арктике: в центральной части «Никольских рядов» будет pop-up фотозона для детей и взрослых с семейством белых медведей, напротив гости смогут полюбоваться на арктические айсберги и других представителей северной фауны. А новогоднюю ель украсят игрушками и гирляндами, отсылающим к главному природному чуду крайнего Севера – Северному сиянию.
В новом сезоне гостей будут ждать уже знакомые зимние забавы: Никольская горка и сказочная Венецианская карусель. Покататься на специальных надувных ватрушках можно будет в любую погоду, и даже без снега, благодаря всесезонному покрытию горки.
Кроме того, В Никольских снова появится традиционная рождественская ярмарка. Она, как и в прошлом году, расположится округ новогодней елки в полярных домиках. Некоторые резиденты готовят арктическое и северное меню из блюд и согревающих напитков.
Так, на ярмарке можно будет попробовать арктические бургеры, датские открытые бутерброды сморреброды, лесной чай и глинтвейн на лесных ягодах, татарскую выпечку, веганские фалафели и гирос и многое другое.
Вход в Никольский двор также, как и летом, останется свободным для всех желающих. На некоторые развлечения, к примеру, Никольскую горку и Венецианскую карусель, будут действовать разовые билеты от 150 рублей, а также билеты на безлимитные катания.
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