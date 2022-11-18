«Никольские ряды» готовятся к открытию зимнего сезона

В новом сезоне гостей будут ждать уже знакомые зимние забавы: Никольская горка и сказочная Венецианская карусель. Покататься на специальных надувных ватрушках можно будет в любую погоду, и даже без снега, благодаря всесезонному покрытию горки.

Кроме того, В Никольских снова появится традиционная рождественская ярмарка. Она, как и в прошлом году, расположится округ новогодней елки в полярных домиках. Некоторые резиденты готовят арктическое и северное меню из блюд и согревающих напитков.

Так, на ярмарке можно будет попробовать арктические бургеры, датские открытые бутерброды сморреброды, лесной чай и глинтвейн на лесных ягодах, татарскую выпечку, веганские фалафели и гирос и многое другое.

Вход в Никольский двор также, как и летом, останется свободным для всех желающих. На некоторые развлечения, к примеру, Никольскую горку и Венецианскую карусель, будут действовать разовые билеты от 150 рублей, а также билеты на безлимитные катания.