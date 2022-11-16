Самые интересные архитектурные прогулки по Петербургу: от особняка Барятинских до дома эмира Бухарского

Дом эмира Бухарского

Сеид Алим-хан (последний правитель Бухарского эмирата — государстве в Средней Азии, существовавшее до 1920 года) вместе с отцом, Сеидом Абдулахад-ханом приехал в Петербург и поступил в императорское высшее учебное заведение — Николаевский кадетский корпус. Для него на Петроградской стороне по проекту Степана Кричинского (одного из авторов соборной мечети на «Горьковской» — Прим. Ред.) построили дом в итальянском стиле, внешняя часть которого отделана уральским шишимским мрамором — до сих пор это единственное здание в городе, в отделке которого использован такой материал.

Когда: 20 ноября 13:00.

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