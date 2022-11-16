Самые интересные архитектурные прогулки по Петербургу: от особняка Барятинских до дома эмира Бухарского

Институт экспериментальной медицины, дача Безобразовых, Менделеевский центр: «Собака.ru» рассказывает, на какие бесплатные экскурсии стоит отправиться во второй половине ноября. Запись начинается за три дня до начала мероприятия на сайте проекта «Открытый город».
Дом эмира Бухарского
Сеид Алим-хан (последний правитель Бухарского эмирата — государстве в Средней Азии, существовавшее до 1920 года) вместе с отцом, Сеидом Абдулахад-ханом приехал в Петербург и поступил в императорское высшее учебное заведение — Николаевский кадетский корпус. Для него на Петроградской стороне по проекту Степана Кричинского (одного из авторов соборной мечети на «Горьковской» — Прим. Ред.) построили дом в итальянском стиле, внешняя часть которого отделана уральским шишимским мрамором — до сих пор это единственное здание в городе, в отделке которого использован такой материал.
Когда: 20 ноября 13:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Дом Кочневой
Здание в стиле классицизма на Фонтанке построено по проекту архитектора Луиджи Руска для купца Ильина. Оформлением интерьеров занималась группа художников и скульпторов: Иван Иванович Теребенев, Михаил Павлович Александров-Уважный, Джованни Батиста Скотти (сохранились фрагменты росписи потолка и стен, выполненные им). В 1889 году дом перешел к лесопромышленнику Павлу Алексеевичу Кочневу. Сегодня здание известно по имени его супруги, Ольги Александровны, при которой первый и третий этажи дома стали сдавать в аренду.
Когда: 25 ноября 15:50.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Дача Безобразовых («Жерновка»)
Здание в стиле классицизма построено по проекту архитектора Джорджа Кваренги в месте впадения ручья Жерновка в реку Охту. Усадьба неоднократно переходила из рук в руки. После 1917 года получил прописку луб для заводских рабочих, а затем складские помещения и коровник. С 1938 года залы бывшей усадьбы заняло общежитие Охтинского лесопильного завода. В это время парадные помещения разделили два этажа, объемы флигелей увеличили за счет пристроек, многие элементы декора интерьеров были утрачены.
Когда: 23 ноября 12:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Особняк Кочубея
Здание в стиле классицизма построено по проекту архитектора Александра Таманова для главного церемониймейстера императорского двора, Василия Кочубея, в начала ХХ века. На экскурсии можно увидеть новшества того времени: уникальную вентиляционную и отопительную системы, частную автономную электростанцию.
Когда: 20 ноября 12:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Менделеевский центр
Здание в стиле эклектики Химической лаборатории Императорского университета построено по проекту архитектора Красовского в 1892-1894 годах. Новое помещение было необходимо студентам и преподавателям из-за увеличение учебных часов и тесноты аудиторий в Двенадцати коллегиях. Лаборатории оснатили вытяжными шкафами (их можно увидеть на экскурсии), газовыми горелками, перегонными кубами для получения дистиллированной воды. Сейчас здесь располагается библиотека, где сохранились редкие труды, и правление петербургского отделения РХО имени Менделеева.
Когда: 17 ноября 15:00, 19 ноября 12:00, 24 ноября 15:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Институт экспериментальной медицины
Основоположником первого в России научно-исследовательского медико-биологического центра стал принц Ольденбургский. Для работы института построили комплекс зданий по проекту архитектора Франца Миллера: патолого-анатомическое и физиологическое отделения, лаборатория общей патологии и химическая лаборатория. Сейчас здесь есть музей с историческими предметами, а в фонде института хранятся редкие издания, в числе которых медицинский труды Гиппократа 1641 года издания, подлинная диссертация Павлова.
Когда: 17 ноября 14:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Главная понижающая подстанция Волховстроя
Здание подстанции Волхов-Северная на Полюстровском проспекте построено по проекту Оскара Мунца и Генриха Графтио в 1926 году. Во время Великой Отечественной войны она не прекращала работать, снабжая город электроэнергией (и сейчас является действующей). Внутри есть музейная комната-экспозиция, где собраны старинные предметы и приборы.
Когда: 18 ноября 15:30 и 24 ноября 11:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Дворец Великого князя Николая Николаевича (Николаевский дворец)
Император Николай I поручил построить дворец как подарок своему 20-летнему сыну на присягу. Проектом занимался архитектор Штакеншнейдер. Здание в стиле эклектики было оснащено последними технологическими достижениями того времени: гидравлическим лифтом, громоотводами, телеграфной связью, водопроводом, канализацией и отопительной системой. Во дворце сохранилась придомовая церковь во имя Богородицы всех скорбящих радости, прототипом которой служит Ростовский храм.
Когда: 23 ноября 14:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Автобусная экскурсия «С именем Путилова (дом Л.Э. Гехта)»
Это архитектурная прогулка по местам ученого, инженера и предпринимателя Николая Путилова: дом Гехта, где когда-то проходили собрания рабочих-путиловцев, фабрики, храмы архитектора Василия Косякова, Путиловская набережная Морского канала, старинная Екатерингофская дорога, памятник Николаю Ивановичу у Кировского завода (раньше — Путиловского. — Прим. Ред.) и Путиловский храм, где находится его могила.
Когда: 22 ноября 13:30.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Особняк Барятинских
В начале XIX века княгиня Барятинская приобрела участок в Литейной части. По проекту архитектора Диммерта здесь был построен особняк. Здание неоднократно перестраивали: в 1858 году Гарольд Боссе расширил его и оформил фасады в стиле барокко, а в 1874 году архитектор Мерц продолжил серию перестроек особняка. Одной из его владелицей была в свое время младшая сестра Николая II, Ольга Александровна. После 1917 года многие интерьеры особняка утрачены — в здании размещались коммунальные квартиры. Сейчас убранство восстановлено.
Когда: 19 ноября 16:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Комментарии (0)