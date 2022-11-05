Отсутствие осадков: какой будет погода в Петербурге в субботу и воскресенье

«Температура воздуха 0…+2 градуса, по области -2…+3. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье пройдет мокрый снег переходящий в дождь, и начнётся потепление», – сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 ноября, в воскресенье, ночью ожидается переменная облачность, днем натекание облачности. Ночью преимущественно без осадков, утром, днем мокрый снег, переходящий в дождь, местами небольшой. Ветер южный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью 0...-2 градуса, днем +2...+4. На дорогах ночью местами гололедица.