Когда ждать первого снега в Петербурге? Отвечает главный синоптик

Сейчас Ленинградская область разделена на зиму и осень. По словам Александра Колесова, на востоке области уже есть небольшой снежный покров, а с востока только наступает похолодание, которое придет в Петербург в выходные и также окутает снегом.
«Предстоящие два дня очень холодные, в ночные часы температура воздуха отрицательная по всей территории, днем в Санкт-Петербурге даже еще прохладнее, всего +1…+3 гр. Но так как погоду определяет антициклон, то существенных осадков не ожидается», — сказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
По словам синоптика, в воскресенье будут все условия, чтобы в городе выпал первый снег: «Атмосферный фронт подойдет к Санкт-Петербургу в первой половине дня и принесет осадки, которые пойдут в виде мокрого снега и потом перейдут в дождь. Потепление 6 октября незначительное, но до +5 градусов температура воздуха вечером может повыситься». Кроме того, на следующей неделе возможно потепление
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