Когда ждать первого снега в Петербурге? Отвечает главный синоптик

«Предстоящие два дня очень холодные, в ночные часы температура воздуха отрицательная по всей территории, днем в Санкт-Петербурге даже еще прохладнее, всего +1…+3 гр. Но так как погоду определяет антициклон, то существенных осадков не ожидается», — сказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По словам синоптика, в воскресенье будут все условия, чтобы в городе выпал первый снег: «Атмосферный фронт подойдет к Санкт-Петербургу в первой половине дня и принесет осадки, которые пойдут в виде мокрого снега и потом перейдут в дождь. Потепление 6 октября незначительное, но до +5 градусов температура воздуха вечером может повыситься». Кроме того, на следующей неделе возможно потепление