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Тепло превратится в снег: синоптик поделился прогнозом погоды на выходные в Петербурге

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Город сегодня, 3 ноября, будет под влиянием антициклона, который надвигается с северо-востока. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, он принесет облачную с прояснениями погоду, а в начале дня местами вероятны слабые моросящие дожди. Но к воскресенью все изменится.

maodoltee / Shutterstock.com

Температура воздуха сегодня прогреется +4…+6 градусов, по области +2…+7 градусов. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 764 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 ноября существенных осадков не ожидается. Ветер восточных направлений слабый. Температура в течение суток — +1…+3 градуса, ночью возможны первые минусовые температуры. А 5 ноября, вероятнее всего, будет облачно и может пойти первый снег, днем до +3 градусов.

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