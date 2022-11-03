Тепло превратится в снег: синоптик поделился прогнозом погоды на выходные в Петербурге

Температура воздуха сегодня прогреется +4…+6 градусов, по области +2…+7 градусов. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 764 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 ноября существенных осадков не ожидается. Ветер восточных направлений слабый. Температура в течение суток — +1…+3 градуса, ночью возможны первые минусовые температуры. А 5 ноября, вероятнее всего, будет облачно и может пойти первый снег, днем до +3 градусов.