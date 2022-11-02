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Продуктовая корзина в Петербурге оказалась самой дорогой в России

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В среднем петербуржцы тратят 4 082 рубля на продукты. А как сказано в исследовании холдинга «Ромир», среднестатистический россиянин отдает порядка 3 823 рубля за базовую продовольственную корзину.

OlegGeo / Shutterstock.com

Всего специалисты проанализировали 32 товарные группы, изучив цены на продукты питания в 9 торговых сетях трех разных форматов: магазины у дома, гипермаркеты и супермаркеты. Такое разделение связано с тем, что вышеуказанные категории торговых точек являются ключевыми с точки зрения их доли в кошельке потребителей, а также в них можно закрыть все потребности продуктовой корзины.

«При расчете стоимости базовой корзины учитывались основные продовольственные товары, включая хлебные изделия, овощи и фрукты, бакалею, мясо и рыбу, молочные продукты, яйца и другие товарные группы повседневного спроса», — объяснили принцип работы аналитики.

После Петербурга в рейтинге идут Химки (4067 рублей), Москва (4047 рублей), Мытищи (4010 рублей) и Уфа (3976 рублей).

Самая дорогая продуктовая корзина в городах России среди «магазинов у дома» в магазинах «Вкусвилл» (5103 рубля). Самую низкую цену зафиксировали в «Пятерочке» (3315 рублей). Среди супер- и гипермаркетов самые дорогие товары из продовольственной корзины предлагает Spar (4095 рублей). А выгоднее всего закупаться продуктами в «Магнит Гипермаркет» (3716 рублей).

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