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Названа дата установки новогодней елки на Дворцовой площади

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Живую ель, как и в прежние годы, привезут из лесничества в Ленобласти. Предварительный монтаж и размещение намечены на 5-8 декабря, а вот установить новогодний символ в центре города рассчитывают к 20 декабря.

Shutterstock.com

Как пишет 78.ru со ссылкой на директора городского центра рекламы и праздничного оформления Петербурга Андрея Чистякова, монтировать все остальные украшения в Петербурге начнут уже с 1 ноября.

«Это не говорит о том, что сейчас появится что-то на улицах, но уже предварительные работы по подготовке к монтажу начались. Украшения будут появляться в два этапа: к 10 декабря появится основная программа и окончательное оформление — к 20 декабря», — рассказал Чистяков.

Кроме того, в ГАТИ согласовали установку зимней горки на Дворцовой площади. Монтаж разрешили проводить с 4 ноября.

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