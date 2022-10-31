Разбитый вандалами горельеф Мефистофеля вернут на фасад дома Лишневского в Петербурге

Реставрировать горельеф будут в несколько этапов. Сначала сделают предварительную модель элемента по сохранившимся фрагментам, затем изготовят гипсовую форму, по которой отольют саму деталь. В конце, Мефистофеля вернут на прежнее место, покроют грунтовкой и покрасят. Так как дом Лишневского — объект культурного наследия, работы пройдут под контролем комитета по охране памятников.

На проектирование планируется потратить 1,5 млн рублей, а на ремонт здания планируют выделить 13,5 млн рублей. «Детальное сходство первоначального крылатого демона и новой фигуры мы гарантируем даже без вмешательства сверхъестественных сил», — обещают в фонде.

Историческое здание в 1910-1911 годах создал архитектор Александр Лишневский, в августе 2015 года неизвестный сбил горельеф Мефистофеля. Вандалы собрали обломки горельефа и увезли на «Газели», а полиция нашла их в мусорном баке. Уголовное дело было прекращено после того, как на счет КГИОП поступили деньги на реставрацию каменного демона.