Ленинградский зоопарк выбирает имя для первенца семьи ленивцев

Малыш родился еще в октябре прошлого года, но определить его пол удалось только сейчас. «Мы определили пол нашего первенца в семействе ленивых питомцев и сейчас с уверенностью заявляем — это мальчик! Вы тоже можете стать причастными к нашей радости и выбрать имя для малыша», — говорится в объявлении Ленинградского зоопарка.

Победитель конкурса сможет гарантированно увидеть и ленивца Соню и её сына, получив билеты в зоопарк. Сейчас пока что безымянный ленивец чувствует себя прекрасно: он уже самостоятельно передвигается по вольеру, однако до сих пор проводит много времени в объятиях мамы. Итоги конкурса объявят 1 декабря в социальных сетях.

Петербуржцы уже предложили назвать детеныша Мефодием, Донни, Егором, Ленни, Ирсоном, Сидом, Анатолием, Адамом или Шустриком. Встречались и более неожиданные варианты вроде Лёха, Мурзик и Зизифус.