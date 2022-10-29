Аномальное тепло и шторм вечером: какой будет погода в Петербурге в субботу и воскресенье

По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 29 октября, погоду в Петербурге будет определять теплый сектор североатлантического циклона. Его усилиями в регион облачно, временами дожди, вечером усилится ветер. При этом температурный фон окажется на 6-7 градусов выше климатической нормы.

Температура воздуха +11…+13 градусов, по области +9…+14. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, вечером с порывами до 13-18 метров в секунду. Атмосферное давление будет резко падать и составит 745 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.

В воскресенье, по словам Леуса, в Петербург придет похолодание, а осадки постепенно прекратятся.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 30 октября, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью дождь, местами небольшой, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток +4...+6 градусов.