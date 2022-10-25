Без усов и риса: Смольный разработал правила бракосочетания в Петербурге

Как пишет «Фонтанка», в проекте указаны пункты про ожидания в комнате жениха и невесты до торжественной речи и обмена кольцами (по желанию). Также установлено, что в зале должны присутствовать флаг и герб России, сами молодожены свой сценарий навязывать не могут.

Несколько пунктов адресованы внешнему виду и поведению как молодоженов, так и гостей с фотографами. В частности, «не допускается пребывание участников церемонии государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке в одежде, не соответствующей торжественности мероприятия». А «лицам, вступающим в брак в торжественной обстановке, запрещается изменять свой внешний вид, в том числе визуально изменять свой пол с помощью внешнего вида».

Также есть вполне понятные запреты. Так, нельзя находиться в загсе в верхней одежде, с крупногабаритными предметами, курить, распивать спиртные напитки, появляться в нетрезвом состоянии. Кроме того, запрещено привлекать сторонних музыкантов, использовать собственную аппаратуру, и использовать мобильные телефоны во время регистрации.

Отдельно отмечается, что под запрет попали и любые изменения композиции интерьеров помещений и оконных убранств — в том числе запрещено раздвигать на окнах тюль и гардины, садиться на подоконник, вставать ногами на мебель, класть на нее вещи, садиться на выступы у зеркал, на спинки кресел и диванов. А в самом загсе и у выхода не разрешается «разбрасывать крупу, лепестки цветов, монеты, конфеты».