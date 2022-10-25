18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Без усов и риса: Смольный разработал правила бракосочетания в Петербурге

Поделиться:

Комитет по делам записи актов гражданского состояния прописал почти все аспекты для заключения брака в торжественной обстановке: от регламента церемонии до запрета невестам носить усы и разбрасывания монет у входа.

Shutterstock.com

Как пишет «Фонтанка», в проекте указаны пункты про ожидания в комнате жениха и невесты до торжественной речи и обмена кольцами (по желанию). Также установлено, что в зале должны присутствовать флаг и герб России, сами молодожены свой сценарий навязывать не могут.

Несколько пунктов адресованы внешнему виду и поведению как молодоженов, так и гостей с фотографами. В частности, «не допускается пребывание участников церемонии государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке в одежде, не соответствующей торжественности мероприятия». А «лицам, вступающим в брак в торжественной обстановке, запрещается изменять свой внешний вид, в том числе визуально изменять свой пол с помощью внешнего вида».

Также есть вполне понятные запреты. Так, нельзя находиться в загсе в верхней одежде, с крупногабаритными предметами, курить, распивать спиртные напитки, появляться в нетрезвом состоянии. Кроме того, запрещено привлекать сторонних музыкантов, использовать собственную аппаратуру, и использовать мобильные телефоны во время регистрации.

Отдельно отмечается, что под запрет попали и любые изменения композиции интерьеров помещений и оконных убранств — в том числе запрещено раздвигать на окнах тюль и гардины, садиться на подоконник, вставать ногами на мебель, класть на нее вещи, садиться на выступы у зеркал, на спинки кресел и диванов. А в самом загсе и у выхода не разрешается «разбрасывать крупу, лепестки цветов, монеты, конфеты».

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: