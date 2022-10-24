Один из старейших книжных из Петербурга находится на грани банкротства

Как выяснило издание, «Книжная лавка писателей» не может выплатить и половину от долга. В марте «Скид» подал к магазину иск на 4,9 миллиона рублей. Суд постановил, что лавка должна выплатить вместе с процентами чуть более 5 миллионов рублей, указано в карточке дела. Однако она так и не смогла этого сделать.

Среди кредиторов книжного — налоговая служба Ленинградской области, «Сбербанк», «ВЭБ.РФ» и «Альфа-банк». Все они выдавали кредиты лавке или были ее поручителями во время пандемии.

«Если мы поймем, что действительно в силу каких-то причин возникли трудности, которые требуют нашего участия, — будем вместе разбираться и думать, как поддержать учреждение, найти решение, позволяющее поддерживать его деятельность в штатном режиме», — сообщил председатель комитета по печати Владимир Рябовол.

Чиновник также добавил, что магазин может стать частью книготоргового объединения в доме Зингера. Отмечается, что «Книжная лавка писателей» выступает в качестве создателя проекта «Книжные аллеи», который представляют каждый год в центре Петербурга. «Книжная лавка писателей» получила официальный статус книжного в 1934 году по инициативе Максима Горького и Сергея Кирова. Здесь проводили встречи с писателями и дискуссии о литературе.